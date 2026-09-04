Bạn trẻ xa quê mang theo giá trị ngày về

TP - 50 du học sinh Việt Nam từ Anh, Úc, Thái Lan, Singapore trở về TPHCM trong dịp thành phố kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), cùng chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại các địa bàn.

Những mảnh ghép ý nghĩa

Hòa vào Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026 của tuổi trẻ TPHCM, vừa trở về quê hương, các bạn trẻ đã hăng hái tham gia chuỗi hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (phường Gia Định), Đình Bình Hòa (phường Bình Thạnh) và xã đảo Thạnh An.

Dưới sự đồng hành của Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị, các bạn trao quà, sẻ chia với trẻ em và người yếu thế đang được chăm sóc tại trung tâm; nấu cơm trao tặng người dân; tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Tại xã đảo Thạnh An, các bạn cùng khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi”, tổ chức vui chơi, nấu ăn cho trẻ em; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng với học sinh địa phương.

Anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Hội Cựu du học sinh TPHCM, cho biết ngay khi phát động, các học sinh, sinh viên ở nhiều quốc gia hào hứng sắp xếp lịch để trở về tham gia chương trình.

Theo anh Bình, những chuyến trở về không chỉ mang ý nghĩa tình nguyện mà còn gieo tinh thần “ra đi để trở về”. “Đi để học hỏi, tiếp thu cái mới để sau đó về tạo nên giá trị cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung”, anh nói.

Tham gia tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh Trường Tiểu học Thạnh An, bạn Ông Phương Hồng Ngọc, quê Vĩnh Long, hiện học ngành Tài chính tại Úc, cho biết cô may mắn được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên hiểu những em nhỏ ở nơi xa rất cần những khoảng thời gian vui vẻ cùng các anh chị tình nguyện viên.

Nhớ lại những mùa hè khi còn học tiểu học, Ngọc kể cô từng rất háo hức mỗi khi được gặp các anh chị tình nguyện và tham gia những trò chơi vui nhộn. Ký ức ấy thôi thúc nữ du học sinh trở về, trở thành một “mảnh ghép” trong đội hình tình nguyện du học sinh.

“Dù phải xuất phát từ sáng sớm, khá mệt, nhưng mình thấy rất xứng đáng khi được góp sức cùng mọi người làm điều ý nghĩa”, Ngọc chia sẻ.

Nữ du học sinh cho biết sau khi tốt nghiệp, cô dự định về Việt Nam làm việc thay vì ở lại một nơi xa. “Là người Việt, tôi vẫn muốn mang kiến thức trở về cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa”, Hồng Ngọc nói.

Với chị Nguyễn Thị Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, trong chuyến trở về lần này, một trong những hoạt động được Hội tâm huyết nhất là chăm lo cho các em có hoàn cảnh thiếu may mắn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè.

Bạn trẻ cùng vui chơi với các em nhỏ xã đảo Thạnh An Ảnh: NGÔ TÙNG

Đến tận nơi, chứng kiến những hoàn cảnh khác nhau của các em, các thành viên có thêm một trải nghiệm khó quên. Với chị Mai, đó cũng là nguồn động lực để những du học sinh khác tiếp tục trở về và làm những điều có ích cho quê hương.

“Đây sẽ là kỷ niệm, nguồn động lực lớn để các bạn du học sinh sau này quay trở lại và làm những điều đổi thay cho Tổ quốc, cho thành phố”, chị Mai bộc bạch.

Trước khi trở về, các bạn đã tổ chức một chương trình nghệ thuật gây quỹ, nhận được sự tham gia, ủng hộ của đông đảo học sinh, sinh viên và người đi làm tại Singapore.

Lan tỏa giá trị

Theo anh Nguyễn Phúc Bình, những công trình, phần việc của các du học sinh tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa kết nối và lan tỏa. Từ một sân chơi thiếu nhi ở xã đảo đến những phần quà, buổi sinh hoạt hè hay những chia sẻ về học tập, du học, các bạn đang góp những điều thiết thực cho cộng đồng.

Đó cũng là cách người trẻ tiếp nối tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.

Sau khi trở lại các quốc gia nơi mình sinh sống, học tập, những bạn trẻ này sẽ tiếp tục kể về hành trình trở về với bạn bè, kiều bào và các du học sinh khác. Từ đó, những chuyến trở về có thể ngày càng đông hơn, những công trình, phần việc hướng về quê hương cũng nhiều hơn.

“Mỗi người trở về có một suy nghĩ khác nhau nhưng điều ý nghĩa nhất là không phải chúng ta đi xa tới đâu, mà mình đã mang được gì về cho quê hương”, anh Bình chia sẻ.

Anh Bình mong lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, đồng hành để các hoạt động như vậy được duy trì thường xuyên, từng bước trở thành một nét đặc trưng của TPHCM. Qua đó, thành phố có thể thu hút ngày càng nhiều thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trở về tham gia hoạt động tình nguyện, đóng góp sáng kiến và chung tay phát triển thành phố.

Tại buổi gặp gỡ với các du học sinh sau chuỗi hoạt động, anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM - mong muốn những năm sau thành phố sẽ đón nhiều bạn trẻ trở về hơn, để có thể “chia quân” đến nhiều địa bàn, vùng đất mới.

Bạn trẻ thích thú check-in ở xã đảo Thạnh An﻿ khi có dịp trở lại quê hương Việt Nam.

Lần đầu có đội hình tình nguyện du học sinh Năm 2026 là lần đầu tiên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức Ðội hình tình nguyện Du học sinh trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Thông qua chuỗi hoạt động, đội hình góp phần kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng, hướng về biển, đảo quê hương; qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng mong muốn các bạn tiếp tục tập hợp trong mái nhà Hội Cựu du học sinh, cùng đoàn kết, chung tay vì mục tiêu phát triển đất nước và thành phố.

“Khi các bạn làm tình nguyện, các bạn không chỉ làm theo sở thích mà còn đóng góp rất lớn cho công tác an sinh xã hội, cho sự phát triển tăng trưởng hai con số hiện nay của thành phố”, anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Đi xa không phải để rời xa quê hương. Với nhiều người trẻ, đó là một hành trình tích lũy tri thức, trải nghiệm và mở rộng tầm nhìn. Nhưng giá trị của hành trình ấy có lẽ chỉ trọn vẹn khi những điều học được được mang trở về, chia sẻ với cộng đồng và góp phần làm quê hương tốt đẹp hơn.

“Tôi tin rằng, khi thành phố tạo được môi trường để người trẻ trở về, được đóng góp, được lan tỏa giá trị thì mỗi chuyến đi ra thế giới của các bạn không chỉ mang về tri thức mà còn mang về tình yêu, trách nhiệm, khát vọng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, anh Nguyễn Phúc Bình nói.