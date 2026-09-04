Người lính quân hàm xanh đồng hành thầy trò vùng biên đón năm học mới

TPO - Trước thềm năm học mới, những người lính ở hai Đồn Biên phòng Chiềng On và Chiềng Tương, cùng các thầy cô tất bật dọn dẹp, hướng dẫn học sinh làm quen với nếp sống nội trú và góp sức để hai ngôi trường mới ở vùng biên Sơn La sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Hai ngôi trường mới nằm trong chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới, được triển khai theo kết luận của Bộ Chính trị. Riêng Sơn La có 13 dự án thuộc chương trình này, được triển khai tại 13 xã biên giới của tỉnh.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp hai trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS ở xã Yên Sơn và Lóng Phiêng dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất đón các em học sinh vùng biên vào năm học mới﻿.

Những ngày qua, cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng Sơn La) phối hợp với Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Sơn ở xã Yên Sơn gấp rút chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, sân trường; vệ sinh và sắp xếp các phòng ở, khu nội trú, đồng thời hỗ trợ học sinh làm quen với nền nếp, nội vụ.

Trung tá Mai Văn Cảnh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết những công việc ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực. Việc cùng thầy cô và các em học sinh xây dựng cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt gọn gàng, nền nếp không chỉ góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn mà còn giúp các em hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tự phục vụ.

﻿ Cán bộ Biên phòng Sơn La hướng dẫn học sinh nội trú sinh hoạt gọn gàng.

Ở một ngôi trường nội trú, những kỹ năng ấy không phải chuyện phụ. Học sinh sẽ học tập, ăn ở và sinh hoạt trong cùng một môi trường; vì thế, biết tự gấp chăn màn, cất quần áo, sắp xếp đồ dùng, vệ sinh phòng ở cũng là một phần của quá trình làm quen với cuộc sống mới.

“Đối với cán bộ, đoàn viên Đồn Biên phòng Chiềng On, đây cũng là cơ hội để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tăng cường tình đoàn kết quân dân, đồng thời góp phần chăm lo, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới”, Trung tá Mai Văn Cảnh chia sẻ.

Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Sơn tổ chức khánh thành, vận hành thử từ tháng 8/2026. Ngay sau đó, trường tổ chức nấu ăn nội trú, tiếp nhận học sinh vào khu nội trú.

Cũng trong dịp này, nhà trường và Đồn Biên phòng Chiềng On đã ký chương trình phối hợp trong năm học 2026-2027.

Những chiến sĩ quân hàm xanh tất bật dọn dẹp, sắp xếp khu nhà ăn nội trú cho các em học sinh.

Tại xã Lóng Phiêng, trước khi Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng đón năm học đầu tiên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) cùng công nhân các nhà thầu, giáo viên và nhân viên nhà trường vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị dạy học; vệ sinh các khối nhà hiệu bộ, phòng học chức năng, khu nội trú, nhà ăn; chỉnh trang khuôn viên, sân trường...

Theo Trung tá Thào Nguyên Hồ - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng Tương, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị thi công, tập trung nhân lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng để công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Lễ khánh thành, vận hành thử Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Sơn.

Những phần việc ở Lóng Phiêng diễn ra trong một thời điểm đặc biệt: Công trường vừa khép lại, còn nhà trường đang bắt đầu vận hành. Thiết bị được đưa vào đúng vị trí, khu nội trú sạch sẽ, nhà ăn sẵn sàng, sân trường được chỉnh trang.

Mới đây, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng đã vận hành thử lần thứ nhất, kiểm tra các khâu từ tiếp nhận, bố trí chỗ ở, tổ chức ăn uống đến sinh hoạt, học tập và quản lý học sinh nội trú. Sau đó, nhà trường tiếp tục vận hành thử lần thứ hai trước khi chính thức bước vào năm học mới.

“Thông qua những phần việc này, nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn biên giới của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới”, Trung tá Thào Nguyên Hồ nhấn mạnh.