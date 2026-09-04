Đưa bản sắc Việt ra thế giới

TPO - Hội trại “Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập” lần thứ III năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 - 25/10/2026 tại Hà Nội với nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề “Tư duy toàn cầu – Bản sắc Việt”.

Thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức Hội trại lần thứ III năm 2026.

Hội trại sẽ quy tụ gần 100 đại biểu. Trong đó có những thí sinh lọt vào Vòng Chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VIII và Cuộc thi “Giọng hát hay ngoại ngữ” năm 2026.

Bên cạnh đó, có các đại biểu từ 18 - 35 tuổi, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo và có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội tại địa phương.

Hội trại Thanh niên Việt Nam làm chủ ngoại ngữ - bản lĩnh hội nhập năm 2024. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, Hội trại năm nay tập trung kết hợp giữa kỹ năng ngoại ngữ và ý thức bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc.

Chuỗi hoạt động được thiết kế gồm các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế và giao lưu, chia sẻ kiến thức kỹ năng về năng lực hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới; khả năng giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hoá Việt Nam bằng ngoại ngữ theo hướng tinh tế, chuyên nghiệp, phù hợp với môi trường quốc tế.

Điểm nhấn của Hội trại là hoạt động nhóm và phiên trình bày ý tưởng “Di sản Việt Nam – Vươn tầm thế giới”.

Các đại biểu sẽ chia nhóm để xây dựng dự án quảng bá đặc sản, di sản địa phương ra thị trường quốc tế, qua đó thực hành tư duy sáng tạo, kinh tế và hội nhập trên nền tảng phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các ý tưởng xuất sắc sẽ được tổng hợp thành “Cẩm nang Hội nhập 2026” - bộ tài liệu tham khảo giá trị cho thanh niên cả nước.

Các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động theo nhóm. (Trong ảnh, đại biểu tham gia hoạt động Hội trại năm 2024). Ảnh: BTC

Hội trại cũng sẽ diễn ra những hoạt động trải nghiệm thực tế vừa gắn kết các đại biểu vừa nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế.

Đầu tiên là hoạt động “Săn tìm di sản” (Hanoi Heritage Hunting) đưa đại biểu đến các địa danh lịch sử như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội... Các nhóm sẽ xây dựng sản phẩm truyền thông theo hình thức “Social Media Takeover”, trong đó mỗi nhóm phụ trách một nền tảng mạng xã hội (TikTok/Instagram), sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

Talkshow “Global Mindset - Local Soul”, các đại biểu sẽ giao lưu với các “Đại sứ văn hóa”, thanh niên Việt Nam học tập, làm việc và thành danh ở nước ngoài nhưng luôn gìn giữ bản sắc, giá trị văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, là hoạt động trải nghiệm không gian văn hoá như thư pháp, thưởng trà, làm tò he... với sự hướng dẫn của nghệ nhân, người thực hành văn hóa.

Đặc biệt, Gala “Vietnamese Night - Global Stage” sẽ là nơi chứng kiến những màn tranh tài nảy lửa của vòng chung kết các cuộc thi ngoại ngữ toàn quốc. Sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và âm nhạc hiện đại trong đêm Gala hứa hẹn tạo nên một không gian giao lưu năng động, nơi bản sắc Việt được tỏa sáng trên sân khấu mang tầm vóc toàn cầu.