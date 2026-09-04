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Giới trẻ

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Người trẻ làm giàu từ cây nha đam

Nguyễn Thảo

TPO - Những trở ngại về vốn, thị trường, kinh nghiệm sản xuất, khiến nhiều thanh niên ở Đắk Lắk rời quê tìm kiếm cơ hội ở các thành phố lớn. Thế nhưng, cũng có những người chọn ở lại quê hương phát triển những gì mảnh đất này đang có.

Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Nga (xã Ea Wer) tìm cho mình hướng đi mới: Biến cây nha đam thành sinh kế và từng bước xây dựng sản phẩm mang thương hiệu quê hương.

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Vườn nha đam của chị Nga cho thu nhập hàng trăm triệu một năm.

Hành trình khởi nghiệp của chị bắt đầu bằng những câu hỏi rất giản dị: Làm thế nào để cây nha đam không chỉ bán được theo mùa, để một sản phẩm quen thuộc có thể tạo ra giá trị cao hơn và làm thế nào để sống tốt hơn trên chính mảnh đất của mình.

Nha đam vốn không xa lạ với người dân. Đây là loại cây có sức sống tốt, có thể tận dụng những diện tích đất phù hợp để trồng. Từ những luống nha đam, chị Nga bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và đặc biệt là hướng chế biến sâu.

Vườn nha đam của gia đình chị Nga hiện trồng 12.000 cây. Sau thời gian trồng, chăm sóc và từng bước tìm kiếm thị trường, mô hình đã đi vào ổn định, thu nhập bình quân khoảng 15–16 triệu đồng/tháng.

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Vườn nha đam của chị Nga trồng 1.200 cây.

Theo chị Nga, chi phí đầu tư ban đầu cho mô hình chưa đến 20 triệu đồng. Từ khi xuống giống, cây cần khoảng 6–8 tháng để sinh trưởng và bước vào giai đoạn khai thác. Khi vườn đã ổn định, khoảng một tháng lại thu hoạch một lứa, qua đó tạo dòng thu nhập tương đối đều cho gia đình.

Loại cây này có ưu điểm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và có thể thu hoạch theo chu kỳ, khoảng 30–40 ngày sau khi vườn bước vào giai đoạn kinh doanh.

Nha đam tươi tại vườn của chị Nga hiện được tiêu thụ với giá khoảng 2.000–3.000 đồng/kg, tùy từng thời điểm. Thay vì chỉ phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ, chị đã chủ động xây dựng đầu ra.

Ngoài cung cấp nha đam nguyên liệu cho doanh nghiệp, chị còn sơ chế, làm nha đam thành phẩm để cung cấp cho chợ, các quán nước, quán chè, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đa dạng thị trường.

Một trong những ưu điểm của nha đam là không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Công việc thường xuyên chủ yếu là làm cỏ, giữ vườn thông thoáng, kiểm tra tình trạng cây. Định kỳ khoảng 1–2 lần/tháng bổ sung phân hữu cơ và theo dõi để kịp thời phát hiện cây có dấu hiệu sâu bệnh.

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Đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình nha đam của chị Nga.

Đặc điểm ít tốn công, tương đối dễ nhân giống và có khả năng khai thác trong thời gian dài, chị Nga đang dự định mở rộng vùng trồng lên khoảng 1 ha, hướng đến phát triển mô hình với quy mô lớn hơn, nâng cao sản lượng và tạo việc làm ổn định cho người dân ở địa phương.

Theo chị Nga, nếu đoàn viên, thanh niên trên địa bàn có nhu cầu tìm hiểu và triển khai trồng nha đam, chị sẵn sàng hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc; hỗ trợ 50% cây giống và kết nối, bao tiêu đầu ra sản phẩm, giúp các bạn trẻ giảm bớt chi phí ban đầu cũng như nỗi lo tìm đầu ra sau khi sản phẩm được thu hoạch.

Theo chị Nga, khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu thật lớn, quan trọng là dám bắt đầu, chịu khó học hỏi và kiên trì với lựa chọn của mình.

Nguyễn Thảo
#nha đam #khởi nghiệp #thương hiệu #kinh tế #thanh niên #Đắk Lắk #thu nhập hàng trăm triệu một năm

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