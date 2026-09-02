Tuổi trẻ Thủ đô chung nhịp đập 'Triệu trái tim yêu Tổ quốc'

TPO - Sáng 2/9, đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mang theo niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng tri thức, nhiệt huyết trên mọi không gian, từ thực tế đến mạng xã hội.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên cùng người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình theo dõi nghi lễ thượng cờ sáng 2/9. Ảnh: Xuân Tùng

Sáng 2/9, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tề tựu tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) tham dự Lễ thượng cờ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2026).

Dự hoạt động có anh Nguyễn Thái An – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Tiến Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; cùng gần 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đến từ phường Ba Đình, Tây Hồ, Phú Thượng, Ngọc Hà, Cửa Nam (Hà Nội).

Dâng trào tự hào và tình yêu Tổ quốc

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ Đoàn, đoàn viên đã đặt tay lên ngực, cùng hướng về cờ Tổ quốc và hát vang giai điệu hào hùng Quốc ca. Niềm tự hào, xúc động hiện hữu trên từng gương mặt, từng nhịp đập của trái tim.

Anh Nguyễn Mạnh Linh – Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 32, phường Tây Hồ (Hà Nội) xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình vào đúng ngày Quốc khánh 2/9. Một cảm giác bồi hồi, khó tả khi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh chiến sĩ đội nghi lễ thực hiện động tác tung cờ. Hình ảnh ấy quá đỗi biểu tượng, nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước”.

Chị Nguyễn Lê Linh Phương (Trường THCS Ngô Sĩ Liên, phường Cửa Nam) chia sẻ với giọng nói vẫn còn run vì xúc động: “Mỗi lần nhìn lá cờ được kéo lên cao, tôi lại cảm thấy biết ơn vì mình đang được sống trong hòa bình. Hôm nay, đứng giữa các bạn trẻ nhiệt huyết, nghe các bạn hô vang 'Chúc mừng sinh nhật đất nước', tôi thấy tinh thần yêu nước của tuổi trẻ luôn cháy bỏng".

Cán bộ Đoàn, đoàn viên cùng hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Xuân Tùng

Với Linh Phương và nhiều bạn trẻ khác, hòa bình không chỉ là một điều may mắn mà là thành quả xương máu của cha ông. Đứng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời hứa về sự kế thừa và trách nhiệm phát triển cộng đồng càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là sự chuyển hóa từ cảm xúc tự hào sang hành động cụ thể.

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Tiếp nối mạch tự hào và tình yêu Tổ quốc, đoàn đại biểu thanh niên Thủ đô đã đặt vòng hoa “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và vào Lăng viếng Bác; dâng hương, tưởng niệm Người tại Nhà 67.

Hình ảnh lễ thượng cờ, cùng hình ảnh thể hiện niềm tự hào, tình yêu đất nước tại Quảng trường Ba Đình… đã được các cán bộ Đoàn, đoàn viên chia sẻ gắn với hashtag #ToiYeuToQuocToi, “toiyeutoquoctoi”.

Đoàn đại biểu "Tuổi trẻ Thủ đô" đặt vòng hoa, vào lăng viếng Bác. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, đúng 7h sáng nay, các cơ sở Đoàn tại Hà Nội cùng với tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, sinh hoạt truyền thống chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9… cùng tạo thành cao điểm “Triệu trái tim yêu Tổ quốc” của chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động, được triển khai trên toàn quốc. Chiến dịch được triển khai với thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”, gồm nhiều hoạt động trên không gian mạng và hoạt động ý nghĩa thực tế.

Hashtag được sử dụng thống nhất xuyên suốt trên các nền tảng số: #ToiYeuToQuocToi trên Facebook, Tiktok, Youtube và chủ đề “toiyeutoquoctoi” trên Threads.