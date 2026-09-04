Vinachem trao thưởng cho học sinh xuất sắc tại các kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao thưởng các học sinh xuất sắc đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Không chỉ ghi nhận những thành tích đáng tự hào của trí tuệ Việt Nam, chương trình còn thể hiện sự trân trọng và trách nhiệm của Tập đoàn đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp hóa chất và cho đất nước.

Tự hào trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Những năm gần đây, học sinh Việt Nam liên tục ghi dấu ấn tại các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, khẳng định năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ trên những sân chơi khoa học uy tín.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) diễn ra tại Uzbekistan, cả 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam đều xuất sắc giành Huy chương Vàng. Tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60 năm 2026 diễn ra tại Moscow, các em tiếp tục đạt những thành tích nổi bật: 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, góp phần khẳng định vị thế của Hóa học Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Đằng sau mỗi tấm huy chương là một hành trình dài của nỗ lực, niềm đam mê khoa học và ý chí vươn lên, đồng thời là kết quả của cả quá trình phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng bài bản, với sự đồng hành của gia đình, thầy cô, nhà trường, các cơ quan quản lý và toàn xã hội.

Đánh giá cao việc Tập đoàn Vinachem tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao thưởng cho các học sinh, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự trân trọng của doanh nghiệp đối với trí thức và nhân tài Việt Nam.

Danh sách học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2026

Theo ông Huỳnh Văn Chương, dù đã có nhiều chủ trương, nghị quyết và chính sách về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là con người; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và những nhân tài thực sự thì rất khó để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn.

Ông Huỳnh Văn Chương- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Thành tích của các em hôm nay trước hết đến từ tài năng, niềm đam mê và nỗ lực bền bỉ của chính mình, cùng với đó là sự chăm lo của gia đình, công sức của thầy cô, nhà trường, các cơ quan quản lý và sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp.

Sự đồng hành của doanh nghiệp vì thế mang lại giá trị thiết thực cho công tác phát triển nhân tài. Từ khen thưởng, học bổng đến môi trường thực hành, nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp, doanh nghiệp mở thêm những cánh cửa để tài năng trẻ được nuôi dưỡng liên tục và sớm tiếp cận thực tiễn sản xuất. Đây cũng là cách gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, tạo thêm nguồn lực và động lực cho sự nghiệp phát triển con người.

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Hóa

Tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Tú – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinachem bày tỏ sự xúc động và tự hào trước những thành tích mà học sinh Việt Nam đạt được trên đấu trường Olympic Hóa học quốc tế.

Từ thành tích của các em, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú đặt ra vấn đề về khát vọng phát triển của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam. So với các tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới, khoảng cách về quy mô vẫn còn lớn; để thu hẹp khoảng cách đó và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh nguồn lực đầu tư, công nghệ và quản trị, Vinachem xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố mang tính đột phá.

Tập đoàn hiện có khoảng 20.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và người lao động. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là tăng trưởng của Tập đoàn phải ngày càng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phát huy nhân tố con người.

Tổng giám đốc và cán bộ Tập đoàn Vinachem cùng các em học sinh xuất sắc.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú bày tỏ mong muốn trong một tương lai không xa, Tập đoàn sẽ được đón chính những tài năng trẻ hôm nay về học tập, nghiên cứu, làm việc và cống hiến cho Tập đoàn Vinachem, cho ngành công nghiệp hóa chất và cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; qua đó góp phần để VINACHEM thực hiện tốt vai trò tiên phong, dẫn dắt ngành công nghiệp hóa chất quốc gia.