Tuổi trẻ Đồng Tháp cần quyết liệt hơn trong tham mưu và gỡ khó từ cơ sở

TPO - Chiều 4/9, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp.

Báo cáo tại buổi làm việc, anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, 9 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác với 16 chỉ tiêu phấn đấu cơ bản. Cùng đó, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo cho đời sống của nhân dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

Điển hình, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 20km thắp sáng đường quê, trồng mới 9.500 cây xanh tại các xã biên giới. Cùng với đó, thực hiện được 4km Công trình “Khát vọng xanh – vì dòng sông sạch”; xây dựng mới 11 cầu Hy Vọng.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoà Hội

Đối với phong trào “Bình dân học vụ số”, 100% Đoàn cấp xã duy trì đội hình phổ cập và hỗ trợ về chuyển đổi số cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trọng tâm là khuyến khích thanh niên tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực tham gia cải cách hành chính, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của thanh niên.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát biểu. Ảnh: Hoà Hội

Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đánh giá, các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm như Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo được dấu ấn mạnh mẽ của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương được cấp uỷ và Trung ương Đoàn ghi nhận.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên, học sinh, sinh viên và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thiết thực, kịp thời với nguồn lực được huy động ngày càng đa dạng. Các phong trào, hoạt động trong khối trường học được duy trì và phát triển sâu rộng.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoà Hội

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp trong thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh Đoàn để phối hợp với đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Anh Triết đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn. Tỉnh Đoàn cũng cần quyết liệt hơn trong công tác tham mưu.

Về công tác quy hoạch cán bộ Đoàn, anh Triết lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn người có năng lực, sở trường ở cơ sở Đoàn để đề xuất tỉnh xin chủ trương; đề xuất tỉnh gắn với giải pháp thực hiện hiệu quả các thiết chế văn hóa; phân công cán bộ Đoàn phụ trách địa bàn.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Hoà Hội

Anh Triết còn yêu cầu, với các vướng mắc nếu chưa có hướng dẫn thì cần phải tiếp cận các sở ngành của tỉnh để được hỗ trợ xử lý. Tỉnh đoàn cần phải chủ động tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, vì điều này rất hữu ích trong tương lai.

Ngoài ra, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026, hoạch định kế hoạch trong thời gian tới để phát triển mạnh phong trào thanh niên.