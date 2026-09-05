Tâm sự của học sinh nghèo trường nội trú biên giới

TPO - Giữa làn sương sớm vờn quanh đỉnh núi biên giới Lào Cai, Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương vừa mọc lên như một phép màu. Ở đó, những đứa trẻ mồ côi từng đối mặt với nguy cơ thất học hồi hộp đếm từng giờ chờ tiếng trống khai trường năm học 2026 - 2027.

Mái nhà thứ hai" sau những mất mát

Nhập trường từ ngày 28/8, em Lù Thị Liên (dân tộc Nùng, thôn Ngan Lâm, xã Mường Khương) vẫn chưa hết bỡ ngỡ. Căn phòng nội trú thơm mùi sơn mới, giường chiếu tươm tất khác hẳn căn nhà chật chội nơi bốn chị em ở cùng bác sau khi bố mẹ qua đời.

Trưởng thành từ ngôi trường bán trú Tiểu học và THCS Nấm Lư, Liên và em trai được xét tuyển về Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Tiểu học và THCS Mường Khương. Đang học lớp 9 còn em trai học lớp 7, Liên nghẹn ngào: "Về đây em ngỡ ngàng lắm. Trường rộng lớn, hiện đại ngoài sức tưởng tượng. Em và em trai thấy mình vô cùng may mắn."

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được chọn là điểm cầu trung tâm lễ khai giảng trên cả nước.

Cùng chung nỗi niềm, cậu trò nhỏ Thào Quang Dương (dân tộc Mông, ở thôn Sao Cổ Sỉn) cũng không tránh khỏi tâm lý “choáng ngợp” xen lẫn vui mừng khi được về học tập tại Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

Hoàn cảnh của Dương cũng vô cùng đáng thương khi bố mất từ sớm, mẹ bỏ đi khi các em còn quá nhỏ, gia đình có 3 anh em tự nuôi nhau.

em Lù Thị Liên phấn khởi chờ đón vào năm học mới.

“Khi biết em được nhận vào Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương học tập, 2 anh trai của em mới yên tâm đi làm công nhân tại Hà Nội. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô, gia đình đã tạo điều kiện để em được tới lớp, tới trường. Em rất hồi hộp chờ đến ngày khai giảng năm học mới”, Dương nghẹn ngào chia sẻ.

Trái tim người thầy nơi dải đất biên cương

Không chỉ trò, các thầy cô giáo cũng vương vấn bao niềm xúc động. Cô giáo Hoàng Thị Miên (dân tộc Mường, quê ở Phú Thọ) – người đã dành trọn 15 năm thanh xuân cắm bản tại những vùng đất gian khó như La Pan Tẩn, Nấm Lư – không giấu được niềm tự hào khi được điều động về trường.

Em Thào Quang Dương hứa cố gắng học tập tốt để các anh trai yên tâm đi làm ăn nơi xa.

Tốt nghiệp Đại học Hùng Vương rồi tình nguyện lên vùng cao từ ngày trẻ, sau khi được điều động về tại Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương cô Miên chia sẻ: "Thấy trường lớp bề thế, tôi nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, kỹ năng, mang đến cho các em nhỏ vùng cao những kiến thức bổ ích”.

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương là một trong bốn trường biên giới của tỉnh Lào Cai được khởi công xây dựng vào tháng 11/2025. Với quy mô 28 phòng học, phục vụ việc giảng dạy cho 920 học sinh là con em đồng bào DTTD Mông, Dao, Tày, Giáy, Tu Dí…

Tập dượt cho lễ khai giảng

Tự hào hơn khi lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp và khai giảng năm học mới trên toàn quốc.

Cô giáo Mông Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương cho biết, bản thân thật sự phấn khởi và vui mừng khi thầy và trò được dạy và học trong ngôi trường có quy mô bề thế, hiện đại như hiện nay.

Cô Mông Thị Duyên khẳng định, tập thể cán bộ, giáo viên sẽ biến lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thành hành động thực tế là nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững ngọn lửa tri thức nơi biên giới.