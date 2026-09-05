Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường của học sinh dân tộc Bắc Ninh

TPO - Sáng 5/9, hơn 400 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh bước vào năm học mới trong lễ khai giảng đặc biệt với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Với Lý Thục Quyên, học sinh lớp 10, người dân tộc Sán Dìu đến từ phường Phượng Sơn, lễ khai giảng năm nay mang một cảm xúc đặc biệt. Đây là lần đầu tiên em dự khai giảng tại ngôi trường mới (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh).

“Em cảm thấy hồi hộp, hào hứng. Em ở luôn trong ký túc xá, chỗ ở đầy đủ tiện nghi, lớp học đầy đủ nên em yên tâm học tập”, Quyên chia sẻ.

Lý Thục Quyên lần đầu dự Lễ khai giảng năm học mới ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cũng lần đầu bước vào lớp 10 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Phương Thảo đến từ xã miền núi Đại Sơn cho biết điều kiện học tập, ăn ở tại trường rất tốt. Em vui và phấn khởi khi bước vào năm học mới.

Theo lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh, trường được thành lập năm 1993, đóng tại phường Bắc Giang, là địa chỉ giáo dục quan trọng dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Hơn 30 năm qua, hơn 3.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường này. Điểm đặc thù là học sinh không chỉ học tập mà còn ăn, ở, sinh hoạt và rèn luyện tập trung trong môi trường nội trú. Nhà trường đồng thời chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý học sinh, giáo dục kỹ năng sống, ý thức cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nguyễn Phương Thảo rất vui mừng khi dự Lễ khai giảng năm học mới ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư tương đối đồng bộ với khu lớp học, phòng học bộ môn, ký túc xá, nhà ăn, thư viện, nhà thi đấu đa năng, bể bơi và sân bóng cỏ nhân tạo. Đặc biệt, nhà văn hóa các dân tộc trở thành không gian để học sinh trưng bày, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Tại trường, chính sách chăm lo cho học sinh dân tộc nội trú được thực hiện với nhiều hỗ trợ thiết thực. Mỗi học sinh được hưởng học bổng 2,53 triệu đồng/tháng để tổ chức ăn nội trú; được hỗ trợ 15 kg gạo mỗi tháng trong 9 tháng của năm học; ở miễn phí tại ký túc xá, được mượn sách giáo khoa trong toàn khóa học và cấp đồ dùng, học phẩm phục vụ học tập, sinh hoạt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chụp ảnh lưu niệm với thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.

Chất lượng giáo dục cũng là điểm sáng. Từ năm học 2022-2023 đến nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%. Riêng năm học 2025-2026, học sinh đạt 87 giải học sinh giỏi văn hóa cấp cơ sở, 9 giải cấp tỉnh, 6 huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng về khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, chuyển đổi số, văn hóa và thể thao.

Với những thành tích đó, nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 1997 và 2023.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2026-2027, trường có 417 học sinh với 12 lớp, trong đó 387 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 92,81%, thuộc các dân tộc Nùng, Sán Dìu, Tày, Sán Chay, Dao, Pà Thẻn, Hoa...

Dự lễ khai giảng năm học mới tại trường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên các em học sinh, tìm hiểu điều kiện ăn ở, học tập của học sinh dân tộc thiểu số.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh đánh trống khai giảng năm học mới.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là chất lượng đào tạo học sinh, bởi đây là nguồn nhân lực, cán bộ cho những địa bàn khó khăn trong tỉnh. Ông cũng lưu ý sau khi tốt nghiệp đại học, các em cần trở về quê hương làm việc, góp sức xây dựng, phát triển những xã còn khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói chuyện với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị địa phương nghiên cứu mô hình trường liên cấp nội trú, tạo thêm điều kiện để con em đồng bào dân tộc ở vùng khó khăn được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn.