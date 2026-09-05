Rộn ràng khai giảng giữa trùng khơi Trường Sa

TPO - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò 4 trường tiểu học trên Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường học trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh chỉnh trang sạch đẹp. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng; lớp học, bàn ghế, sân trường được vệ sinh và sắp xếp ngăn nắp.

Trong những bộ quần áo mới, học sinh mang theo sách vở và đồ dùng học tập háo hức đến trường.

Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đọc thư chúc mừng năm học mới, các trường triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027. Khi tiếng trống khai trường vang lên, thầy và trò chính thức bước vào hành trình mới.

Tại đảo Song Tử Tây, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhà trường chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ năm học mới; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà giáo viên và học sinh nhân dịp khai giảng.

Không khí ngày khai giảng giữa biển trời Trường Sa vừa trang trọng, vừa ấm áp tình quân dân.

Trung tá Nguyễn Tiến Tùng - Chính trị viên đảo Song Tử Tây, cho biết: "Đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện là trách nhiệm và tình cảm của những người lính nơi đảo xa. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các lực lượng, góp phần để các cháu có môi trường học tập thuận lợi, yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành".

Tại đảo Đá Tây, không khí khai giảng cũng diễn ra sôi nổi. Nhiều ngày trước lễ khai trường, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh đã vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Quang cảnh lễ khai giảng trên đảo Đá Tây.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (phụ huynh trên đảo Đá Tây) chia sẻ: "Phụ huynh ở đảo, chúng tôi luôn mong muốn các cháu có điều kiện học tập tốt, được thầy cô tận tình dạy dỗ. Nhìn các con vui vẻ đến trường trong ngày khai giảng, gia đình rất phấn khởi”.

Tại đảo Trường Sa, lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Bên cạnh các nghi thức của ngày khai trường, cán bộ, chiến sĩ tổ chức giao lưu, tặng quà, động viên học sinh. Những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh cùng biểu diễn tạo nên không khí phấn khởi. Tiếng hát, tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng sóng biển khiến ngày khai trường nơi đầu sóng thêm đặc biệt.

Em Nguyễn Phạm Ngọc Trinh (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trường Sa) cho biết: Em rất vui khi được dự lễ khai giảng cùng thầy cô và các bạn trên đảo. Trong năm học này, em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết với các bạn và nghe lời thầy cô, bố mẹ. Em rất tự hào khi được học tập trên đảo Trường Sa.

Học sinh Tiểu học Sinh Tồn biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Ở đảo Sinh Tồn, đội ngũ giáo viên cũng bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm cao. Xa đất liền, thời tiết khắc nghiệt, các thầy cô chủ động chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy và dành sự quan tâm đến từng học sinh.

Giáo viên Phan Quang Tuấn - Trường Tiểu học Sinh Tồn, cho biết: Điều kiện giảng dạy ở Trường Sa có những khó khăn riêng nhưng giáo viên luôn nhận được sự động viên, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo.

"Đây là động lực để giáo viên không ngừng nỗ lực, chuẩn bị tốt từng bài giảng, quan tâm đến từng học sinh. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui", thầy Tuấn nói.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng hoa chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, nhân dân và các lực lượng trên đảo Trường Sa chào mừng năm học mới.

Năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn đặc khu Trường Sa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống yêu nước và tình yêu biển, đảo cho học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng trên đảo tiếp tục được phát huy nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.