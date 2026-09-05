Tầm quan trọng chuyến thăm Nga, Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới

TPO - Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống giữa Việt - Nga, nhất là dầu khí và điện hạt nhân. Với Pháp, đây là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7-12/9.

Việt - Nga: Quan trọng cả song phương và đa phương

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương.

Nhà lãnh đạo Việt Nam và nhà lãnh đạo Nga tại tiệc chiêu đãi trọng thể ở Hà Nội, ngày 20/6/2024. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Đặc biệt, đây là hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Việt Nam và Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua. Quan hệ hai nước có độ tin cậy chính trị rất cao, nền tảng xã hội sâu rộng, đã được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Đây sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam và Pháp

Đối với Pháp, chuyến thăm tạo cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trồng cây hữu nghị trong khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 5/2025. Ảnh: Như Ý.

Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta.

Công nghệ không gian hiện gắn trực tiếp với kinh tế số, viễn thông, quan sát Trái đất, quản lý tài nguyên, dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh cũng như nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Việc tham dự Hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

Điện hạt nhân, hạ tầng và khoa học công nghệ

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Nga, trước hết là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện hạt nhân; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng phát triển hạ tầng trở thành động lực mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Mofa.

Chuyến thăm sẽ thúc đẩy kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau. Hai bên cũng sẽ tạo gắn kết hơn nữa trong hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam và Nga có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ sinh học, y sinh, dược phẩm, chế tạo máy, giao thông thông minh và nghiên cứu cơ bản.

Nhằm củng cố nền tảng xã hội và nhân văn trong quan hệ song phương, hai nước sẽ thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga; trao đổi sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao thành tích cao; tăng cường hợp tác điện ảnh, du lịch và giữa các địa phương; đặc biệt, phát huy vai trò của các hội hữu nghị, cựu sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Với Pháp, hai bên sẽ tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo; đồng thời tạo ra xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, công nghệ và công nghiệp không gian cũng sẽ được kỳ vọng trở thành một hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam - Pháp; tạo điều kiện để Việt Nam tham gia từ sớm vào quá trình định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với các lĩnh vực mới nổi của không gian vũ trụ như các hệ thống giám sát không gian, dữ liệu, quản lý tần số, giao thông không gian... cũng như mở ra tiếp xúc, hợp tác thực chất đối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.