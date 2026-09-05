Xe bán tải chạy gần 80 km/h, bám đuôi xe tải 25m trên cao tốc

Ngày 5/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 13h19 ngày 4/9, tại Km326 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Mai Sơn - Quốc lộ 45, hệ thống giám sát ghi nhận xe bán tải màu xám, biển số 29C-X22.XX, vi phạm quy định về khoảng cách an toàn.

Thời điểm này, xe bán tải lưu thông với tốc độ 78 km/h và thực hiện chuyển làn khi khoảng cách với đuôi xe tải phía trước chưa đến 25 m.

Hình ảnh camera ghi lại.

Theo Cục CSGT, tại thời điểm xảy ra vi phạm, trên làn đường cùng chiều chỉ có hai phương tiện, đủ điều kiện để xe bán tải chủ động chuyển làn từ xa. Tuy nhiên, thay vì giữ khoảng cách và chuyển làn sớm, người điều khiển xe lại bám sát phía sau xe tải rồi mới thực hiện chuyển làn.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong trường hợp xe phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng đã thông tin về việc giám sát khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Mai Sơn - Quốc lộ 45, trong đó có các vị trí tại Km219 và Km326.

Tại những vị trí này, biển báo và vạch kẻ đường được bố trí để xác định khoảng cách giữa các phương tiện theo quy chuẩn. Hệ thống giám sát cũng được triển khai nhằm ghi nhận các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, dù đã có biển báo và thông tin cảnh báo, vẫn còn nhiều lái xe chưa chấp hành nghiêm quy định về khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

Theo quy định, trong điều kiện thuận lợi, khi tốc độ phương tiện là 60 km/h khoảng cách an toàn tối thiểu 35m; tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m; tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Nếu vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc", tài xế sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe; Gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.