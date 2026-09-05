Chương trình thiện nguyện trao 73 xe đạp học sinh

Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5), Ban tổ chức giải “Tennis – Pickleball thiện nguyện - Cúp Mỏ đá làng Bi” lần thứ 4 năm 2026 trao tặng 73 xe đạp cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhiều xã ở Gia Lai.

Ngày 4/9, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5), Ban tổ chức giải “Tennis – Pickleball thiện nguyện - Cúp Mỏ đá làng Bi” lần thứ 4 năm 2026 trao tặng 73 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà khác nhằm hỗ trợ, nâng bước cho học sinh nhiều xã ở Gia Lai tới trường.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại chương trình thiện nguyện.

Được biết, giải đấu thể thao này nhằm mục đích chính cho công tác thiện nguyện để đồng hành, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại tá Đoàn Đình Long – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 280 đồng Trưởng Ban tổ chức giải tặng xe đạp cho học sinh đầu năm học.

Theo đó Lữ đoàn Công binh 280 và Ban tổ chức giải Tennis – Pickleball thiện nguyện, Cúp Mỏ đá Làng Bi lần thứ 4 năm 2026 đã đến trao 20 suất quà và 10 chiếc xe đạp cho các học sinh đặc biệt khó khăn xã Cửu An; 10 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó xã Ia KRê; 1,5 tấn gạo và 20 triệu đồng tiền mặt cho các cháu học sinh bán trú Trường Mầm Non Họa My, xã Đức Cơ.

Đặc biệt, đoàn công tác trao 53 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh dân tộc thiểu số của trường TH & THCS Phan Bội Châu và Lương Thế Vinh trên (đều thuộc xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai).

Được biết, Lữ đoàn Công binh 280 đứng chân trên địa bàn xã Ia Hội, nhiều năm qua có nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ, nâng bước học sinh tới trường.