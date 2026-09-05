Vi phạm trật tự xây dựng có thể bị phạt đến một tỷ đồng

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339/2026, quy định nhiều mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Đáng chú ý là một số trường hợp tái phạm có thể bị phạt tới một tỷ đồng.

Theo quy định, chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn, hoặc có che chắn nhưng để vật liệu xây dựng rơi vãi xuống khu vực xung quanh, hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, sẽ bị xử phạt tùy loại công trình. Trong đó, đối với nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác, mức phạt là từ 3-5 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ mà giảm chỉ tiêu về diện tích xây dựng, chiều cao công trình hoặc số tầng so với giấy phép xây dựng được cấp.

Theo đó, mức phạt từ 30-40 triệu đồng áp dụng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ. Mức phạt từ 50-70 triệu đồng áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác.

Quy định mới về mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, di dời công trình hoặc xây dựng có thời hạn, hành vi tổ chức thi công không đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp bị xử phạt từ 15-20 triệu đồng đối với nhà ở riêng lẻ.

Vẫn theo nghị định, trường hợp tổ chức thi công công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép, mức phạt đối với nhà ở riêng lẻ là từ 60-80 triệu đồng.

Nếu là nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác, mức phạt từ 80-100 triệu đồng.

Với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt, theo nghị định, mức phạt được áp dụng là từ 80-100 triệu đồng đối với nhà ở riêng lẻ.

Mức phạt từ 100-120 triệu đồng áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được tổ chức, cá nhân khác quản lý, sử dụng hợp pháp hoặc lấn chiếm khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung, nếu công trình là nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm mà tái phạm, mức phạt từ 80-100 triệu đồng áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ, từ 100-120 triệu đồng đối với nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc công trình xây dựng khác.

Đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, mức phạt từ 400-800 triệu đồng. Đối với công trình phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi, mức phạt từ 800 triệu đồng đến một tỷ đồng.

Ngoài tiền phạt, một số trường hợp còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 3 đến 12 tháng tùy trường hợp.

Nghị định số 339/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8.