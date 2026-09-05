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3 tỷ đồng tiếp sức học sinh vùng biên Quảng Trị ngày khai trường

Hoàng Nam

TPO - Trong ngày khai giảng năm học mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà với tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đến trường.

Ngày 5/9, 5 đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cùng đại diện chỉ huy 30 đơn vị trên hai tuyến biên phòng đã dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại các trường ở khu vực biên giới và đặc khu Cồn Cỏ.

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Tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp năm học mới, 4 trường liên cấp nội trú Tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh được khánh thành, đưa vào sử dụng. Để góp phần hoàn thành các công trình đúng tiến độ, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã huy động 150 lượt cán bộ, chiến sĩ với 755 ngày công tham gia xây dựng.

Trước ngày khai trường, hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ cũng phối hợp với các nhà trường vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, lớp học. Lực lượng vận động quần chúng tại các đơn vị phối hợp chính quyền, giáo viên đến từng địa bàn tuyên truyền, vận động học sinh đến trường, bảo đảm sĩ số.

Gần 200 học sinh được “Nâng bước em tới trường”

Trong lễ khai giảng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị trao 5 máy in trị giá 35 triệu đồng cho các trường học; đồng thời tặng quà cho 197 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn Biên phòng”.

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Tổng giá trị các món quà gần 3 tỷ đồng.

Tổng trị giá quà dành cho 197 học sinh hơn 394 triệu đồng, gồm 295,5 triệu đồng tiền mặt và 98,5 triệu đồng hiện vật.

Ngoài ra, các đơn vị BĐBP tỉnh Quảng Trị vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 200 phần quà tiền mặt, mỗi phần 500.000 đồng; 150 xe đạp, 100 máy tính, 2 sổ tiết kiệm cùng sách vở, quần áo và nhiều trang thiết bị học tập. Tổng giá trị các phần quà được huy động khoảng 3 tỷ đồng.

Những món quà cùng sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng góp phần tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới bước vào năm học mới, đồng thời tiếp tục gắn kết tình quân dân trên các địa bàn biên cương của tỉnh Quảng Trị.

Hoàng Nam
#Khai giảng #BĐBP #doanh nghiệp #nhà hảo tâm #trao nhiều phần quà #3 tỷ đồng #Quảng Trị

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