Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar

TPO - Sáng 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân tại Nhà Quốc hội.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar đứng trên bục danh dự nghe cử hành Quốc thiều hai nước tại lễ đón. Ảnh: Như Ý.

Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng Aung San gây dựng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing duyệt đội danh dự. Ảnh: Như Ý.

Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử, và nâng cấp lên Đối tác hợp tác toàn diện năm 2017.

Các đảng phái lớn của Myanmar đều đánh giá cao lập trường và cách tiếp cận của Việt Nam đối với Myanmar, mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đón Tổng thống Myanmar và Phu nhân. Ảnh: Như Ý.

Hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Như Ý.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ 2025. Việt Nam xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính gồm phân bón, nguyên liệu ngành dệt may, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phụ tùng khác sang Myanmar.

Về đầu tư, Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,4 tỷ USD, đứng thứ 5/87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.