Ông Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn - được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Chiều 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đồng thời, chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng với việc bổ nhiệm Trưởng ban, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Chung, Trần Hồng Nghĩa và Hoàng Minh Thảo, nguyên là các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Việc kiện toàn tổ chức và cán bộ được thực hiện trong bối cảnh Lạng Sơn tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh công tác tuyên giáo là bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân