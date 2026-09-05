Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Trọng Đảng

TPO - Ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn - được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Chiều 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đồng thời, chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh.

img-5752.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng với việc bổ nhiệm Trưởng ban, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng quyết định bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Chung, Trần Hồng Nghĩa và Hoàng Minh Thảo, nguyên là các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Việc kiện toàn tổ chức và cán bộ được thực hiện trong bối cảnh Lạng Sơn tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh công tác tuyên giáo là bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân

Trọng Đảng
#Tỉnh uỷ Lạng sơn #Ban tuyên giáo #Bổ nhiệm lãnh đạo #Tỉnh Lạng sơn #Tỉnh uỷ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe