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Trường Văn hóa Công an nhân dân VI đón những mầm non đầu tiên

Thu Hiền

TPO - Năm học 2026 - 2027, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (phường Thái Hòa, Nghệ An) có 270 học sinh, được bố trí 9 lớp.

Sáng 5/9, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI, phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, năm học đầu tiên của nhà trường.

Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an.

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Học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân VI tham gia lễ khai giảng.

Năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu năm đầu tiên Trường Văn hóa Công an nhân dân VI chính thức đi vào hoạt động. Nhà trường được xây dựng theo mô hình giáo dục đặc thù, hướng tới chăm sóc, giáo dục và rèn luyện toàn diện cho học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm học đầu tiên, nhà trường có 270 học sinh, được bố trí 9 lớp, gồm 3 lớp 5, 3 lớp 6 và các khối 7, 8, 9 mỗi khối 1 lớp. Học sinh học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường nội trú với cơ sở vật chất được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy học và chăm sóc học sinh.

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Thượng tá Bùi La Sơn - Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân VI đánh trống khai giảng năm học mới.

Trong lễ khai giảng, thầy và trò Trường Văn hóa Công an nhân dân VI cùng hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, theo dõi chương trình được kết nối, truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Dịp này, nhà trường cũng đón nhận thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới cán bộ quản lý giáo dục, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và những người làm công tác giáo dục.

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Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an tham quan lớp học của trường.

Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đồng thời được nghe thư chúc mừng năm học mới của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là sự động viên đối với thầy và trò trong năm học đầu tiên, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an đối với công tác giáo dục, đào tạo và chăm lo học sinh tại các trường Văn hóa Công an nhân dân.

Tại buổi lễ, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền phường Thái Hòa cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

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Khu nội trú của trường.

Với mô hình kết hợp giáo dục văn hóa, rèn luyện kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật và chăm sóc học sinh trong môi trường nội trú, nhà trường được kỳ vọng trở thành địa chỉ giáo dục giàu tính nhân văn, tạo cơ hội học tập và phát triển cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Thu Hiền
#Trường Văn hóa Công an #khai giảng #năm học mới #Nghệ An #giáo dục

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