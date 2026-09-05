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Kem Tràng Tiền dừng bán tại số 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm

Trần Hoàng

TPO - Kem Tràng Tiền thông báo dừng đón khách tại cửa hàng 35 Tràng Tiền từ ngày 15/9, khép lại gần 70 năm gắn bó với địa chỉ được xem là biểu tượng của thương hiệu.

Kem Tràng Tiền vừa phát đi thông báo chính thức về việc dừng đón khách tại địa chỉ 35 Tràng Tiền (phường Cửa Nam, Hà Nội) kể từ ngày 15/9.

Suốt gần 70 năm qua, số 35 Tràng Tiền không chỉ là nơi sản xuất những mẻ kem đầu tiên mà còn là địa chỉ định vị thương hiệu quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ ở Thủ đô.

Doanh nghiệp cho biết, việc đóng cửa tại vị trí cũ là bước chuyển giao không gian kinh doanh để định hình lại trải nghiệm dịch vụ. Khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ được chuyển hướng sang các mặt bằng mới nằm trong khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội.

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Kem Tràng Tiền tại số 35 Tràng Tiền. Ảnh minh họa

Các địa điểm thay thế bao gồm Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài, cửa hàng 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Trong đó, mặt bằng 18 Hàng Bài vừa được doanh nghiệp khai trương vào đầu tháng 8, nằm cách vị trí cũ khoảng 200m.

Pháp nhân trực tiếp vận hành mặt bằng và kinh doanh thương hiệu hiện nay là Công ty cổ phần Kem Tràng Tiền, được thành lập năm 2009. Đơn vị này hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Kem Tràng Tiền nằm trong hệ sinh thái thực phẩm của Công ty cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). Bên cạnh Kem Tràng Tiền, OCH hiện phát triển các thương hiệu như Givral Bakery, Fuji Foods và Hải Hà - Kotobuki.

Trần Hoàng
#Kem Tràng Tiền #Thương hiệu kem #Chuyển đổi địa điểm #Hệ sinh thái thực phẩm #Khu phố cổ Hà Nội #35 Tràng Tiền #Heritage Flagship Store

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