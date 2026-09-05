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Lạng Sơn sắp xây cầu kính vượt sông Kỳ Cùng

Anh Trọng

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu đầu tư xây dựng một cây cầu kính bắc qua sông Kỳ Cùng với mục tiêu phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, chủ trương xây dựng cây cầu kính qua sông Kỳ Cùng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất và giao cho các sở ngành chuyên môn lên phương án khảo sát vị trí, lập phương án chuẩn bị đầu tư.

Để chuẩn bị thực hiện dự án, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề xuất 4 vị trí có điều kiện thuận lợi đầu tư cầu kính qua sông Kỳ Cùng. Các phương án được đánh giá trên cơ sở điều kiện địa hình, cảnh quan, hạ tầng kết nối, khả năng tiếp cận, tổ chức bãi đỗ xe cũng như đặc điểm mặt cắt lòng sông.

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Sông Kỳ Cùng và cầu Kỳ Cùng hiện hữu đoạn đi qua trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: A.Trọng.

Trong số các phương án trên, Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết, phương án 4 nằm cách cầu Đông Kinh khoảng 400 m về phía thượng lưu và cách cầu Cửa Nam khoảng 120 m về phía hạ lưu được cơ quan chuyên môn đánh giá có nhiều lợi thế

Vị trí trên cũng nằm gần khu vực không gian văn hóa đường Hùng Vương (phố đi bộ vào cuối tuần) và một số điểm di tích, không gian văn hóa, tâm linh ở khu vực trung tâm. Nếu được lựa chọn và đầu tư, cầu kính có thể trở thành một điểm kết nối mới giữa các không gian ven sông, thay vì chỉ là một công trình phục vụ nhu cầu đi lại.

Công trình hoàn thành sẽ hướng tới khai thác cảnh quan ven sông Kỳ Cùng, tạo thêm không gian tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và kinh tế ban đêm. Vị trí này cũng được tính toán để góp phần phân tán lượng khách, giảm áp lực cho một số khu vực trung tâm trong những dịp cao điểm.

Anh Trọng
#Cầu kính qua sông Kỳ Cùng #cầu kính #UBND tỉnh Lạng Sơn #sông Kỳ cùng #Sở Xây dựng Lạng Sơn

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