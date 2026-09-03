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Hàng không - Du lịch

Trào lưu chụp ảnh 'chạy xuyên không' ở Huế

Đoạn video "nàng thơ" mặc Việt phục chạy theo trào lưu "xuyên không" ở lăng Tự Đức, TP. Huế thu hút hơn 5 triệu lượt xem, kéo theo nhu cầu chụp ảnh theo trào lưu dịp lễ 2/9.

Khách đổ xô chụp ảnh theo trào lưu 'chạy xuyên không' ở Huế.

Cuối tháng 8, đoạn video ghi lại cảnh cô gái mặc cổ phục chạy kiểu "xuyên không" (phong cách mô phỏng phim ảnh) tại lăng Tự Đức (phường Thủy Xuân, Huế) lan truyền trên mạng xã hội, đến nay thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Nữ du khách trong video là Vũ Dương, hiện sinh sống tại Hải Phòng. Giữa tháng 8, cô cùng 2 người bạn đến Huế du lịch trong ba ngày hai đêm. Cô từng tham gia một giải chạy tại Hải Phòng nhưng không phải vận động viên chuyên nghiệp. Trong lúc chụp ảnh, khi được nhiếp ảnh gia đề nghị chạy, Dương chạy nhanh theo quán tính.

"Tôi không quá bất ngờ khi video nhận được nhiều lượt xem, bởi những video có cách thể hiện tương tự thường dễ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội", Dương nói.

Từ một cách chụp ảnh được nhiếp ảnh gia thực hiện để tạo không khí vui vẻ cho khách, trào lưu "chạy xuyên không" nhanh chóng được nhiều người biết đến và trở thành một lựa chọn chụp ảnh khi du khách đến Huế dịp nghỉ lễ 2/9.

Kín lịch chụp nàng thơ "xuyên không"

Sáng 1/9, Bùi Linh Yến (29 tuổi, hiện làm việc tại Australia) đến lăng Tự Đức để chụp bộ ảnh theo trào lưu này. Yến vừa bay tới Huế lúc 7h15, có mặt tại lăng khoảng 11h, sau khi biết đến địa điểm qua đoạn video được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

"Tôi biết đến 'trend' này qua mạng xã hội nên muốn thử chụp khi đến Huế", Yến nói với Tri Thức - Znews. Do trời mưa, cô phải chờ khoảng một tiếng mới có thể thực hiện cảnh "chạy xuyên không" theo đúng trào lưu. Buổi chụp kéo dài khoảng 30 phút, trong đó nữ du khách chạy 4-5 lần để nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc ưng ý nhất.

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Linh Yến "chạy xuyên không" tại Lăng Tự Đức, Huế, ngày 1/9.

Người đứng sau những bộ ảnh đang được chú ý này là Nguyễn Văn Lam (22 tuổi, quê Hà Tĩnh). Lam từng làm việc tại TPHCM khoảng 3 năm trước khi chuyển về Huế cách đây một tháng. Tại đây, anh cùng một ê-kíp 5 người nhận chụp các bộ ảnh Việt phục tại các điểm thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.

Lam bắt đầu bắt trào lưu "chạy xuyên không" từ cuối tháng 7, sau khi tham khảo một số video trên mạng và nội dung về Việt phục. Ý tưởng ban đầu xuất phát từ những màn chạy trong các bộ ảnh cưới, sau đó được họ biến tấu để phù hợp với trang phục truyền thống.

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Đội ngũ của Lam chụp bộ ảnh "chạy xuyên không", "ngã cầu thang" tại Lăng Tự Đức, Huế, ngày 1/9.

Trong các bộ ảnh, khách mặc Việt phục rồi chạy qua những bậc thang, tạo chuyển cảnh từ video sang ảnh thành phẩm. Cách thể hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhu cầu đặt lịch tăng mạnh, nhất là trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Hiện Lam chỉ nhận khoảng 8 khách mỗi ngày. Tuy nhiên, số người hỏi lịch vẫn nhiều hơn khả năng đáp ứng, một phần do nhóm chỉ có khoảng 7-8 bộ trang phục. "Lịch chụp tháng 9 đã gần kín. Một số ngày trong tháng này đã không còn chỗ trống", anh kể.

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Một trong những cây cầu ở Lăng Tự Đức, Huế.

Trang phục chủ đạo là áo Nhật Bình kết hợp chân váy trắng. Ngoài concept (chủ đề) này, khách có thể lựa chọn các bộ ảnh dành cho cặp đôi hoặc nhóm bạn. Với nhóm 4 người, ê-kíp có thể ghi hình cảnh cả 4 cùng chạy; trước đó, Lam từng quay video với 3 "nàng thơ" chạy cùng lúc.

Vì sao là lăng Tự Đức?

Theo nhiếp ảnh gia, trong số các địa điểm được lựa chọn, lăng Tự Đức là bối cảnh phù hợp nhất với bởi khu lăng có nhiều bậc thang. Thiết kế váy dài giúp phần tà váy trải rộng khi nhân vật chạy trên các bậc, tạo hiệu ứng rõ hơn trong ảnh và video.

Lăng Tự Đức là một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc thời Nguyễn. Vua Tự Đức (1848-1883) có thời gian trị vì triều Nguyễn lâu nhất với 36 năm trên ngai vàng. Lăng được xây dựng từ năm 1866 đến năm 1873 thì cơ bản hoàn thành.

Nhà vua chọn khu vực này làm nơi xây dựng lăng, tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng Cư Chánh, nay thuộc phường Thủy Xuân.

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Toàn cảnh lăng Tự Đức với hồ nước, đồi thông, cây xanh.

Lăng có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình với gần 50 công trình ở cả hai khu vực tẩm điện và lăng. Bố cục khu lăng gồm hai phần chính trên hai trục song song, phía trước là núi Giáng Khiêm, sau là núi Dương Xuân và trong khuôn viên có hồ Lưu Khiêm.

Toàn cảnh lăng được tổ chức như một không gian rộng với hồ nước, đồi thông, cây xanh và nhiều công trình kiến trúc. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan tự nhiên, trong đó những con đường quanh co, hồ Lưu Khiêm, các cây cầu và bậc thang tạo nên nhiều lớp không gian.

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Lăng Tự Đức có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình với gần 50 công trình ở cả hai khu vực tẩm điện và lăng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế - cho biết lượng khách đến Huế tăng đột biến so với cùng kỳ nghỉ lễ 2/9 năm ngoái. Theo bà, đây là kết quả của nhiều yếu tố thuận lợi như kỳ nghỉ kéo dài, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, cùng việc thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và chương trình trải nghiệm. Các sự kiện góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch về đêm, kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến văn hóa, di sản và lễ hội.

Zing
#Huế #chụp ảnh xuyên không #lăng Tự Đức #du lịch #trào lưu #dịp lễ 2/9

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