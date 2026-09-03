Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

3 chuyến bay đến Hải Phòng phải chuyển hướng hạ cánh Nội Bài

Lộc Liên - Phan Thiên

TPO - Một vật thể bay có đèn chớp xuất hiện gần Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng tối 2/9 khiến hoạt động khai thác bị ảnh hưởng, trong đó 3 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, lúc 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng, cách sân bay khoảng 8 km. Ngay sau đó, các lực lượng liên quan được thông báo và phương án điều hành phù hợp được triển khai nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Ông Lâm Mạnh Hùng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - cho biết, sân bay đã kích hoạt Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng, lực lượng quân sự và công an các phường lân cận truy vết vật thể.

Sự cố đã khiến 3 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, trong khi một số chuyến khác bị chậm giờ cất cánh.

Đến khoảng 20h35, các lực lượng không còn phát hiện dấu vết vật thể bay. Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình, sân bay được xác định đủ điều kiện tiếp thu máy bay và khôi phục hoạt động bình thường từ khoảng 21h35.

uav-xam-nhap-san-bay.jpg
3 chuyến bay đến Hải Phòng phải chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài vì vật thể lạ xuất hiện gần sân bay Cát Bi. Ảnh minh họa: BXD.

Đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin, vật thể bay xuất hiện gần sân bay có thể ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay. Các đơn vị quản lý bay đã phối hợp theo dõi tình hình, áp dụng biện pháp điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn.

Theo VATM, UAV, flycam và các vật thể bay hoạt động gần sân bay khi chưa được phép có thể gây gián đoạn khai thác. Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động cất, hạ cánh có thể phải hạn chế hoặc điều chỉnh, khiến tàu bay bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh.

VATM cho biết an toàn hoạt động bay luôn là ưu tiên cao nhất. Hoạt động khai thác chỉ được khôi phục bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm. Việc tăng cường kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn UAV, flycam cùng các vật thể bay hoạt động trái phép gần sân bay được xem là yêu cầu cấp thiết.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, ngay sáng 30/8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng phát hiện một thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực cấm bay, cách sân bay khoảng 4,5 km và phối hợp lực lượng địa phương xác minh, ngăn chặn.

Ngày 11/8 và 13/8, hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM liên tiếp bị gián đoạn do phát hiện UAV và diều gắn đèn xuất hiện trái phép. Đầu tháng 6, khu vực Nội Bài và Cát Bi cũng liên tiếp phát hiện các vật thể bay nghi là thiết bị không người lái, tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh, an toàn hàng không...

Lộc Liên - Phan Thiên
#vật thể lạ #Cát Bi #chuyến bay #an toàn hàng không #UAV #flycam #Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe