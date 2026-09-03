3 chuyến bay đến Hải Phòng phải chuyển hướng hạ cánh Nội Bài

TPO - Một vật thể bay có đèn chớp xuất hiện gần Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng tối 2/9 khiến hoạt động khai thác bị ảnh hưởng, trong đó 3 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, lúc 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng, cách sân bay khoảng 8 km. Ngay sau đó, các lực lượng liên quan được thông báo và phương án điều hành phù hợp được triển khai nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Ông Lâm Mạnh Hùng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - cho biết, sân bay đã kích hoạt Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng, lực lượng quân sự và công an các phường lân cận truy vết vật thể.

Sự cố đã khiến 3 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, trong khi một số chuyến khác bị chậm giờ cất cánh.

Đến khoảng 20h35, các lực lượng không còn phát hiện dấu vết vật thể bay. Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình, sân bay được xác định đủ điều kiện tiếp thu máy bay và khôi phục hoạt động bình thường từ khoảng 21h35.

3 chuyến bay đến Hải Phòng phải chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài vì vật thể lạ xuất hiện gần sân bay Cát Bi. Ảnh minh họa: BXD.

Đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin, vật thể bay xuất hiện gần sân bay có thể ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay. Các đơn vị quản lý bay đã phối hợp theo dõi tình hình, áp dụng biện pháp điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn.

Theo VATM, UAV, flycam và các vật thể bay hoạt động gần sân bay khi chưa được phép có thể gây gián đoạn khai thác. Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động cất, hạ cánh có thể phải hạn chế hoặc điều chỉnh, khiến tàu bay bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh.

VATM cho biết an toàn hoạt động bay luôn là ưu tiên cao nhất. Hoạt động khai thác chỉ được khôi phục bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm. Việc tăng cường kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn UAV, flycam cùng các vật thể bay hoạt động trái phép gần sân bay được xem là yêu cầu cấp thiết.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, ngay sáng 30/8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng phát hiện một thiết bị bay không người lái hoạt động trong khu vực cấm bay, cách sân bay khoảng 4,5 km và phối hợp lực lượng địa phương xác minh, ngăn chặn.