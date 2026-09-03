Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La: Lóng Sập – phiên chợ biên giới kết nối tình hữu nghị Việt – Lào

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, phiên chợ vùng cao biên giới Lóng Sập trở thành điểm hẹn văn hóa, giao thương sôi động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026. Sự kiện không chỉ hội tụ những sản vật đặc trưng vùng cao, nơi đây còn là không gian giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào.

Các cô gái dân tộc Mông đến chợ phiên Lóng Sập vui chơi.

Nằm ở cửa ngõ biên giới phía Tây Bắc, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 khoác lên mình diện mạo rực rỡ cờ hoa và sắc màu văn hóa vùng cao. Từ ngày 30/8 đến 2/9, Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập trở nên nhộn nhịp hơn với phiên chợ vùng cao biên giới, quy tụ hơn 200 gian hàng thương mại và ẩm thực, trải dài trên khu vực cửa khẩu.

Cùng với đó là không gian 7 trại văn hóa do các bản trên địa bàn thực hiện, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống kinh tế, văn hóa nơi biên cương Tổ quốc.

Sắc màu văn hóa nơi biên giới

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống được tổ chức như kéo co, đẩy gậy, giã bánh dày, tu lu, tung còn và giao lưu văn nghệ. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú đã thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm.

Không khí tại chợ biên giới Lóng Sập luôn nhộn nhịp. Tiếng chào hỏi thân mật, tiếng mặc cả, giao dịch xen lẫn những câu chuyện bằng cả tiếng Việt và tiếng Lào vang vọng khắp không gian chợ phiên.

Rào cản địa lý và ngôn ngữ dường như được xóa bỏ bởi sự thân thiện, cởi mở của người dân hai bên biên giới.

Người dân tham gia trò chơi dân gian đẩy gậy tại phiên chợ Lóng Sập.

Lóng Sập là xã vùng cao với hơn 30 km đường biên giới, nơi 6 dân tộc cùng sinh sống hòa thuận. Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập là cầu nối giao thương quan trọng giữa huyện Mộc Châu cũ với tỉnh Houaphan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Vì vậy, phiên chợ không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết, tổ chức phiên chợ nhằm tạo không gian giao lưu, trao đổi hàng hóa thuận lợi, giúp người dân vùng biên giới, du khách và bạn Lào có cơ hội quảng bá các sản phẩm đặc trưng. Đây cũng là hoạt động trọng điểm kích cầu du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng biên, củng cố lòng tin và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai bên biên cương.

Cầu nối giao thương, thắm tình hữu nghị

Không chỉ người dân địa phương, rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đã tìm đến Cửa khẩu Lóng Sập trong những ngày diễn ra phiên chợ.

Chị Nguyễn Phương Anh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ rất ấn tượng với không khí nhộn nhịp, sự thân thiện, nhiệt tình của con người nơi đây. Được dạo bước giữa không gian núi rừng, xem những sản phẩm thủ công tinh xảo và thưởng thức các món ăn mang hương vị núi rừng là trải nghiệm khó quên đối với chị.

Những nông sản đặc trưng của địa phương được bán ở phiên chợ.

Tại khu vực chợ phía bên kia biên giới, các tiểu thương Lào cũng vui mừng khi được tham gia giao thương, gặp gỡ và giao lưu với bạn bè Việt Nam.

“Chúng tôi đến đây không chỉ để bán hàng mà còn để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè Việt Nam. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, tình cảm hai bên ngày càng thắm thiết”, chị Phon Phomvihane, một tiểu thương tại chợ Lào, cho biết.

Với lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa đa dạng, xã Lóng Sập đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Phiên chợ vùng biên giới trở thành cầu nối thương mại, văn hóa, góp phần đưa sản vật vùng cao đến gần hơn với du khách.

Đến với Lóng Sập, ngoài tham quan chợ phiên, mua sắm đặc sản, du khách còn có thể thực hiện các thủ tục qua cửa khẩu để tham quan Chợ Lào, tìm hiểu đời sống văn hóa và giao lưu với người dân bản xứ.

Gian hàng bán trang phục dân tộc tại chợ phiên.

Khi Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026 khép lại, phiên chợ vùng biên Lóng Sập vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đó không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi nuôi dưỡng tình hữu nghị, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống.

Dưới chân núi rừng đại ngàn, phiên chợ Lóng Sập vẫn ngày ngày mở cửa, chào đón bạn bè gần xa, trở thành điểm sáng trong giao thương biên giới và du lịch cộng đồng.