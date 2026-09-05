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Kinh tế

VietinBank ra mắt bộ sưu tập thẻ Visa Debit Life Journey – Bộ ba thẻ thể hiện phong cách sống cá tính

P.V

VietinBank giới thiệu bộ sưu tập thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Life Journey, gồm ba phiên bản Historia, Moderna và Futura. Mỗi chiếc thẻ đại diện cho một giá trị sống riêng, đồng hành cùng những lựa chọn chi tiêu phù hợp với cá tính và thể hiện những giá trị mà khách hàng trân trọng.

Cá tính không chỉ thể hiện qua diện mạo hay sở thích, mà còn được phản ánh trong cách mỗi người lựa chọn những giá trị quan trọng trong cuộc sống: đầu tư cho tri thức và sức khỏe, tận hưởng nhịp sống hiện đại hay không ngừng khám phá những trải nghiệm mới.

Từ đó, ba phiên bản thẻ VietinBank Visa Debit Life Journey trở thành ba cách thể hiện cá tính riêng của người sở hữu.

Ba phiên bản cho ba dấu ấn cá tính

VietinBank Visa Debit Historia dành cho những khách hàng trân trọng nền tảng và hướng đến những giá trị lâu dài. Thẻ mang đến ưu đãi dành cho các khoản chi tiêu trong lĩnh vực giáo dục, học tập, y tế và chăm sóc sức khỏe.

VietinBank Visa Debit Moderna đồng hành cùng phong cách sống hiện đại, năng động. Các lĩnh vực ưu đãi của thẻ tập trung vào những nhu cầu gắn liền với nhịp sống thường ngày như giao thông công cộng, ẩm thực và du lịch.

VietinBank Visa Debit Futura hướng đến những cá tính trẻ trung, yêu công nghệ, giải trí và trải nghiệm mới. Chủ thẻ được hưởng ưu đãi khi chi tiêu tại rạp chiếu phim, khu vui chơi, lĩnh vực thể thao, các sản phẩm nội dung số và dịch vụ truyền hình.

Thông qua việc xây dựng ba phiên bản với các nhóm ưu đãi khác nhau, VietinBank Visa Debit Life Journey cho phép khách hàng lựa chọn chiếc thẻ phù hợp hơn với nhu cầu và phong cách chi tiêu của bản thân.

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Hoàn tiền theo từng phong cách sống

Chủ thẻ VietinBank Visa Debit Life Journey có tổng doanh số chi tiêu tích lũy từ 2 triệu đồng/thẻ/tháng sẽ được hoàn 2% giá trị giao dịch tại các lĩnh vực ưu đãi tương ứng với từng phiên bản thẻ.

Giá trị hoàn tiền tối đa là 150.000 đồng/loại thẻ/tháng. Các giao dịch đủ điều kiện hoàn tiền được xác định căn cứ theo mã loại hình đơn vị chấp nhận thẻ và các quy định tại thể lệ chương trình.

Nhân dịp ra mắt, trong thời gian từ 21/8 đến 31/12/2026 hoặc đến khi hết ngân sách, khách hàng mở mới thẻ vật lý VietinBank Visa Debit Historia, VietinBank Visa Debit Moderna hoặc VietinBank Visa Debit Futura sẽ được hoàn 100.000 đồng khi kích hoạt và chi tiêu tích lũy từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Ưu đãi này được áp dụng song song với tính năng hoàn tiền theo lĩnh vực, giúp khách hàng vừa nhận thêm giá trị ngay trong giai đoạn đầu sử dụng, vừa duy trì quyền lợi hoàn tiền lâu dài theo phong cách chi tiêu đã lựa chọn.

Trải nghiệm thanh toán thuận tiện và hiện đại

Cả ba sản phẩm đều là thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng Platinum, được phát hành dưới hình thức vật lý và phi vật lý.

Bộ sưu tập đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thanh toán hàng hóa, dịch vụ, mua sắm trực tuyến và rút tiền tại các đơn vị chấp nhận Visa trên toàn thế giới. Chủ thẻ có thể trải nghiệm các phương thức thanh toán hiện đại như Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Click to Pay và công nghệ thanh toán phi tiếp xúc.

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Thông qua ứng dụng VietinBank iPay, khách hàng có thể chủ động kích hoạt, khóa thẻ, đổi mã PIN, thiết lập hạn mức, phạm vi sử dụng và đăng ký thanh toán trực tuyến. Các giao dịch trực tuyến được tăng cường bảo mật với công nghệ 3D Secure.

Bên cạnh chính sách hoàn tiền riêng của từng phiên bản, chủ thẻ còn có cơ hội tận hưởng các chương trình ưu đãi về mua sắm, ẩm thực, du lịch và giải trí của VietinBank và Visa dành cho hạng thẻ Platinum theo từng thời kỳ.

Với ba lựa chọn Historia, Moderna và Futura, Visa Debit Life Journey không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn trở thành một phần trong cách mỗi khách hàng thể hiện cá tính và lựa chọn những giá trị có ý nghĩa với mình.

Thông tin chi tiết, khách hàng có thể theo dõi tại đây hoặc vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn

VietinBank

P.V
#VietinBank #Thẻ Visa Debit #Cá tính khách hàng #Chương trình hoàn tiền #Thẻ tín dụng quốc tế

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