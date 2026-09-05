EVNGENCO1 tập trung đầu tư các dự án nguồn điện mới

Thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án nguồn điện mới bao gồm: các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi; nghiên cứu dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận và phương án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) là nhiệm vụ Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đặt ra giai đoạn tới.

Ngày 4/9, tại Hà Nội, EVNGENCO1 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm; đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy nhanh tiến độ các dự án và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Duy trì sản xuất điện, nâng cao hiệu quả vận hành

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng, tình hình thủy văn tại nhiều hồ chứa diễn biến không thuận lợi và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng cao. Tháng 8/2026, EVNGENCO1 sản xuất được 2,71 tỷ kWh điện. Lũy kế 8 tháng, sản lượng điện đạt 25 tỷ kWh, tăng 6% so cùng kỳ năm 2025. Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện cơ bản đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

EVNGENCO1 tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện mới

Trong tháng 8, do ảnh hưởng của mưa lớn, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ và Khe Bố thực hiện điều tiết nước qua xả tràn; riêng hồ Bản Vẽ thực hiện điều tiết xả tràn từ ngày 25/8, với đỉnh lũ đạt 2.440 m3/s lúc 15 giờ ngày 24/8. Công tác vận hành hồ chứa, điều tiết lũ được triển khai theo quy định, các hồ chứa bảo đảm lưu lượng cấp nước hạ du theo các thời đoạn được quy định. Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục kiểm soát chất lượng, khối lượng than, xử lý khiếm khuyết thiết bị, nâng cao hiệu suất, giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng. Nguồn nhiên liệu được bảo đảm, duy trì mức tồn kho theo quy định, đồng thời chuẩn bị nguồn than cho năm 2027.Trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ gắn với thực tiễn sản xuất, ứng dụng công nghệ trong quản lý vật tư, vận hành nhà máy và nâng cấp hệ thống ERP. Tổng Công ty đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống phục vụ vận hành. Những kết quả này góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong tháng 8, Tổng Công ty dành gần 3 tỷ đồng cho các chương trình an sinh; lũy kế 8 tháng đạt 10,6 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, giáo dục và các chương trình an sinh tại địa phương.Song song sản xuất điện, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Tổng Công ty đồng thời chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn điện mới, trong đó có điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận, Đa Mi; nghiên cứu thủy điện tích năng Hàm Thuận và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), tạo thêm dư địa phát triển và khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu năm 2026, chuẩn bị cho năm 2027

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, tập trung xử lý các tồn tại, phát huy năng lực đội ngũ và đẩy nhanh các nhiệm vụ đầu tư, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tập trung bảo đảm an toàn sản xuất, nâng cao hệ số đáp ứng, khả dụng của các tổ máy, kiểm soát điện tự dùng và kỷ luật vận hành; chủ động khắc phục tồn tại, khiếm khuyết thiết bị, nâng cao hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó các đơn vị thực hiện các đợt tiểu tu theo kế hoạch trong tháng 9, góp phần duy trì độ tin cậy và khả dụng của các tổ máy.

Các đơn vị nhiệt điện tăng cường kiểm soát chất lượng than, nâng cao hiệu suất, giảm suất hao nhiệt và điện tự dùng; phối hợp đàm phán, ký kết hợp đồng than năm 2027. Các đơn vị thủy điện chủ động điều tiết tối ưu nguồn nước, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống.

Về đầu tư, EVNGENCO1 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, chuẩn bị các dự án nguồn điện mới; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành chuyển đổi hệ thống ERP theo tiến độ. Tổng Công ty cũng chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và tài chính năm 2027, tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu năm 2026, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.