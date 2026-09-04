Khi nào trình Trung ương đề án cải cách tiền lương?

TPO - Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội đang được khẩn trương xây dựng, dự kiến hoàn thiện vào đầu năm 2027 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, vào tháng 3/2027.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công - đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trình Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Về nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW; xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Dự thảo nội dung Đề án phải được hoàn thành trong tháng 8 - 9/2026.

Hoàn thiện dự thảo Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trong tháng 8 - 9/2026. Ảnh minh họa.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 đến nay; nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng bộ, ngành.

Về chính sách tiền lương, nội dung tổng kết, đánh giá gồm: mức lương tối thiểu (mức lương cơ sở), bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý; gửi về Bộ Nội vụ (Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội từ khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW đến nay. Trong đó, cần nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng bộ, ngành; gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các bài học, kinh nghiệm quốc tế, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Theo Kế hoạch, từ tháng 8 - 10/2026, Bộ Nội vụ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án. Tháng 1/2027, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Đến tháng 2/2027, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.