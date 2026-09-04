Đang rà soát vướng mắc, chế tài phạt doanh nghiệp chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế

TPO - Cục Thuế cho biết, đang rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt, nghiên cứu giải pháp xử lý phù hợp đối với doanh nghiệp ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Tại họp báo chuyên đề chiều nay 4/9, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính - cho biết, trong 8 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.

Trong số này, 23.017 trường hợp do người nộp thuế đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Gần 72.000 trường hợp còn lại là những hồ sơ đã nộp từ năm 2025 trở về trước, được cơ quan thuế xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế đang diễn ra.

﻿﻿Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: Việt Linh.

Theo ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế - thông tin, riêng trong tháng 8 cơ quan thuế tiếp nhận hơn 6.000 trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chủ động đề nghị ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và xử lý ngay trong tháng.

“Chúng tôi đang tiếp nhận khoảng 17.000 trường hợp doanh nghiệp liên hệ để thực hiện các thủ tục, bao gồm hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ khác”, ông Huy nói.

Cơ quan thuế cũng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau thời gian dài dừng hoặc không hoạt động. Tính hết ngày 31/8, 3.554 doanh nghiệp ở trạng thái 03 và 06 đã được khôi phục mã số thuế, quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 sớm hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khôi phục hoạt động hoặc thực hiện chấm dứt hoạt động theo đúng quy định”, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế cho biết.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng thông tin đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an để rà soát, chuẩn hóa thông tin định danh của người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06, phục vụ việc liên hệ, hướng dẫn người nộp thuế và xác minh thông tin quản lý thuế.

Đối với cơ quan đăng ký kinh doanh, Cục Thuế đề nghị tăng cường phối hợp xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định và hoàn tất thủ tục giải thể đối với những doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan hải quan xác nhận nghĩa vụ thuế, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động.

Cục Thuế đang rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt để báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở trạng thái 03, 06 sớm hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khôi phục hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động...