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VN-Index vượt 1.850 điểm, nhà đầu tư vẫn chưa thể thở phào

Việt Linh

TPO - VN-Index vượt 1.850 điểm, tăng hơn 25 điểm trong phiên giao dịch ngày 4/9 và chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup, bất động sản. Tuy nhiên, phía sau mức tăng mạnh của chỉ số là một thị trường phân hóa khi số mã giảm trên HoSE vẫn vượt xa số mã tăng.

VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, kết phiên tăng 25,36 điểm, tương đương 1,39%, lên hơn 1.853 điểm.

Tuy nhiên, độ rộng thị trường lại cho thấy một bức tranh khác. Trên HoSE có tới 176 mã giảm, trong khi chỉ 128 mã tăng và 74 mã đứng giá. Điều này cho thấy đà tăng của chỉ số chưa lan tỏa rộng mà tập trung đáng kể ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 16.700 tỷ đồng.

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VIC đóng góp hơn 18 điểm.

Nhóm bất động sản trở thành động lực nổi bật nhất trong phiên khi chỉ số ngành tăng 3,38%. Tâm điểm là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, tăng 4,74%, lên 256.100 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp hơn 18 điểm cho chỉ số chính. VHM tăng 2,45%, trong khi VRE tăng 0,76%. Một số cổ phiếu bất động sản khác cũng tăng mạnh như HDG 4,79%, CEO 2,33% và TCH 2,09%.

Đà tăng của nhóm Vingroup diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20.940 tỷ đồng, gấp khoảng 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sắc xanh không phủ kín nhóm bất động sản. NVL giảm 0,76%, DIG giảm 1,33%, KDH giảm 1,7%, còn DXG đứng giá tham chiếu.

Không chỉ bất động sản, nhóm tài chính cũng góp phần nâng đỡ chỉ số khi tăng 0,51%. VPB tăng 3,15%, TCB tăng 1,56%, TPB tăng 1,38%, SHB tăng 0,84% và SSI tăng 0,72%. Ở chiều ngược lại, MBB giảm 0,24%, VIX giảm 0,36% và SHS giảm 0,65%.

Một số nhóm ngành khác lại chịu áp lực điều chỉnh. Viễn thông giảm 1,07%, trong đó VGI giảm 1,15%; nhóm năng lượng giảm 0,55%, còn công nghiệp giảm 0,6%. VSC giảm tới 3,47%, CII giảm 2,06% và PVT giảm 1,22%.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng hơn 118 tỷ đồng, tập trung ở VIC, VHM, MCH, VPB, FPT và STB. Dù vậy, khối ngoại vẫn bán nhiều cổ phiếu như DXG, VCB, HPG, ACB, HDB và KDH.

Việt Linh
#VN-Index #Vingroup #bất động sản #thị trường chứng khoán #cổ phiếu #đầu tư

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