Phấn đấu hết năm 2026, giảm tình trạng săn bắt chim yến trái phép ở Khánh Hoà

Một vụ săn bắt chim yến bị phát hiện. Ảnh minh họa. (Nguồn: baokhanhhoa.vn).

Phấn đấu đến hết năm 2026 giảm rõ rệt tình trạng săn bắt chim yến trái phép

Chỉ thị nêu rõ: Phấn đấu đến hết năm 2026 giảm rõ rệt tình trạng săn bắt chim yến trái phép trên địa bàn tỉnh; 100% tin báo, phản ánh liên quan đến hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chim yến được tiếp nhận, xử lý theo quy định; không để hình thành các điểm nóng kéo dài; bảo vệ, duy trì và phát triển ổn định quần thể chim yến tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai nghiêm các quy định về chăn nuôi, đa dạng sinh học, lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đến quản lý nuôi, bảo vệ chim yến và các loài chim hoang dã. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép chim yến và quản lý hoạt động nuôi chim yến.

Xây dựng Kế hoạch cao điểm bảo vệ đàn chim yến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2027

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chim yến và các loài chim hoang dã; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương theo các chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, truy quét trên phạm vi toàn tỉnh; tập trung tại các địa bàn ven biển, đảo yến, khu vực tập trung quần thể chim yến và các địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm. Thiết lập đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ các đường dây nóng; kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Công Thương, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng Kế hoạch cao điểm bảo vệ đàn chim yến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2027; xác định rõ địa bàn trọng điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và cơ chế phối hợp thực hiện; trình UBND tỉnh trong tháng 8 năm 2026…

Tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện “3 không”

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh về công tác bảo vệ đàn chim yến trên địa bàn; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ phản ứng nhanh; tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các khu vực trọng điểm. Tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện “3 không” (không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ chim yến trái phép); đồng thời khuyến khích người dân tích cực phát hiện, phản ánh, tố giác kịp thời với chính quyền địa phương đối với các hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim yến trái phép. Thiết lập và duy trì đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng săn bắt chim yến kéo dài, phát sinh điểm nóng hoặc không xử lý kịp thời các vụ việc trên địa bàn…

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, điều tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép chim yến; tập trung đấu tranh các đối tượng, đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, tái phạm nhiều lần hoặc hoạt động trên nhiều địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ trên tuyến biển, đảo, cửa sông, cửa biển tăng cường tuần tra, kiểm soát; phối hợp phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép chim yến và các loài chim hoang dã.

Được biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ đàn chim yến trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt chim yến bằng lưới tàng hình, bẫy tận diệt và các hình thức săn bắt trái phép khác vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng tại một số địa bàn; công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm ở một số nơi chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các lực lượng có lúc chưa đồng bộ; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình trạng trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quần thể chim yến tự nhiên, gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học, hoạt động khai thác và chế biến yến sào; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực yến sào, đồng thời tác động đến thương hiệu và ngành kinh tế yến sào của tỉnh Khánh Hòa.