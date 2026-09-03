Ba dự án nguồn điện trọng điểm của EVN: Vượt ‘điểm nghẽn’ để giữ tiến độ

Địa chất phức tạp, mùa mưa bão, mặt bằng và nguồn vật liệu là những yếu tố khách quan có thể làm thay đổi điều kiện thi công tại các dự án nguồn điện trọng điểm. Các ban quản lý dự án và nhà thầu đã chủ động điều chỉnh phương án thi công, phân bổ nguồn lực hợp lý, nhằm mục tiêu vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo vệ an toàn công trình và an toàn lao động trên công trường.

Thủy điện tích năng Bác Ái: Vượt khó về địa chất

Tại dự án nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa), thời gian đầu thi công trong điều kiện địa chất thuận lợi, tốc độ đào hầm vượt khoảng 40% mức trung bình. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3/2026, đơn vị thi công bắt đầu gặp địa chất đứt gãy bậc IV tại hạng mục hầm thi công - vận hành VH3A, là hạng mục then chốt phục vụ thi công và vận hành hầm dẫn nước và hồ trên.

Toàn cảnh công trường Dự án NMTĐ tích năng Bác Ái. Ảnh: Ngọc Linh

Vùng địa chất yếu buộc nhà thầu phải vừa đào hầm từng mét một, vừa thực hiện gia cố khối lượng lớn bằng cách dựng hệ thống khung thép chống đỡ và phun bê tông giữ ổn định vòm hầm, chống sụt lún. Tốc độ đào giảm xuống còn khoảng 1m/ngày, so với mức khoảng 4,5-5 m/ngày trước đây.

Để thúc đẩy tiến độ thi công tổng thể, liên danh nhà thầu đã điều chỉnh kế hoạch thi công linh hoạt với phương châm “không để người chờ, máy nghỉ”; các thành phần như cốt thép, cốp pha, chi tiết đặt sẵn và cấu kiện đúc sẵn được nhà thầu tổ chức gia công tại chỗ thay vì đặt mua từ các nhà cung cấp, giúp tiết kiệm cả thời gian và chi phí. Nhờ những giải pháp đồng bộ, tiến độ tại hạng mục hầm VH3A trong các tháng “gặp khó” vừa qua đều được đảm bảo. Các hạng mục như hầm thi công - vận hành và cấp gió đoạn 1 và hầm thi công đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2026.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng: Vào giai đoạn then chốt

Khác với NMTĐ tích năng Bác Ái là công trình ngầm đào hầm xuyên núi, dự án mở rộng NMTĐ Trị An tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai được xây dựng theo phương án nhà máy hở. Do đó, tiến độ thi công phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và mặt bằng.

Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn khách quan ảnh hưởng đến kế hoạch thi công, đến nay, công trường đã bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc.

Theo đó, những đợt mưa lớn kéo dài các tháng qua khiến công tác đào, đắp đất đá công trình chịu ảnh hưởng đáng kể. Liên danh nhà thầu đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công đa mũi, đa ca, bám sát diễn biến thời tiết để có phương án phù hợp. Riêng trong tháng 7/2026, nhiều hạng mục vượt kế hoạch thi công tháng; đồng thời hoàn thành toàn bộ khối lượng lũy kế thực hiện tại một số hạng mục tính từ lúc khởi công.

Một khó khăn lớn đối với dự án là nguồn cốt liệu (cát, đá, phụ gia...) khan hiếm, giá cả leo thang và phải vận chuyển xa. Đơn cử, mỏ đá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gần nhất cách công trường khoảng 50 km nhưng cũng chỉ được khoảng 40% khối lượng. Nguồn cát đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cũng rất hạn chế. EVN và Ban Quản lý dự án đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ liên danh nhà thầu tháo gỡ vướng mắc. Đến đầu tháng 8, nguồn cung cát đã được đảm bảo ổn định với hơn 8.500m3 đã được vận chuyển về công trường.

Cũng đến tháng 8/2026, toàn bộ mặt bằng của dự án đã được bàn giao, làm cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ toàn công trường và hạng mục cầu Hiếu Liêm - hạ tầng chiến lược phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển thiết bị, vật liệu cho công trình. Với những kết quả này, dự án chính thức bước sang giai đoạn thi công đồng bộ các hạng mục chính và chế tạo thiết bị.

"Có thể nói giai đoạn này là giai đoạn then chốt, không cho phép chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Liên danh 6 nhà thầu quyết tâm rất cao, bằng mọi cách đảm bảo nhịp độ thi công, phấn đấu mục tiêu cao nhất là phát điện 2 tổ máy vào năm 2027 theo đúng kế hoạch" – ông Nguyễn Văn Nghiêm, Giám đốc Ban điều hành Liên danh nhà thầu khẳng định.

Tại khu vực cầu Hiếu Liêm, nhà thầu đang tập trung công tác đắp đất, lu nền phần đường dẫn lên cầu hướng đường tỉnh ĐT768 vào trung tâm TP. Đồng Nai. Ảnh chụp ngày 18/8/2026

Đối với cầu Hiếu Liêm, mặc dù tiến độ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thời tiết, đơn vị thi công vẫn tích cực triển khai đồng loạt nhiều công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ở hai phần đầu cầu, đường dẫn phía Nhà máy thủy điện Trị An đã hoàn thành. Phía còn lại hướng đường tỉnh lộ ĐT768 kết nối với khu vực trung tâm TP. Đồng Nai, lực lượng thi công đang đẩy nhanh san nền, đắp đất, lu nền đường dẫn lên cầu, phấn đấu hoàn thành trước cuối tháng 8, hướng tới thông xe đi lại vào tháng 9/2026.

Nhiệt điện Quảng Trạch I: Trên đà về đích

Trong khi hai dự án thủy điện đang tập trung vượt qua giai đoạn thi công khó khăn, Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 (tỉnh Quảng Trị) do Ban Quản lý dự án Điện 2 là đại diện chủ đầu tư, đang tập trung cho những bước cuối cùng. Đến nay, tiến độ tổng thể dự án đạt trên 99%; tổ máy 2 đã hoàn thành đốt lò lần đầu, tiếp tục triển khai các bước chạy thử, trong khi tổ máy 1 đã chạy thử đạt 100% tải định mức, tương ứng công suất thực tế 701,5MW. Đây là mốc quan trọng trong quá trình chạy thử, tiến tới vận hành thương mại tổ máy.

Các hạng mục phục vụ vận hành như vận chuyển than và cấp than cũng đã được lắp đặt, chạy thử. Công tác đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo cầm tay chỉ việc (OJT) cho lực lượng vận hành được triển khai đồng thời.

Khu vực cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Ngọc Tuấn

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, công tác an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được duy trì nghiêm ngặt. Đến nay, dự án đã đạt trên 25 triệu giờ công lao động an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc sự cố môi trường. Các giải pháp kiểm soát bụi, thu gom vật tư, hoàn thiện hệ thống thoát nước mặt, kiểm tra thiết bị, rà soát phương án phòng cháy chữa cháy và ứng phó mùa mưa bão tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm quá trình chạy thử diễn ra an toàn, ổn định.

Đứng trước những yêu cầu khác nhau, các ban quản lý dự án và liên danh nhà thầu chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công, tăng cường phối hợp chặt chẽ, liên tục giữa chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn và phòng chống thiên tai. Đây là cơ sở để các dự án tiếp tục bám sát các mốc tiến độ đã đề ra, góp phần đẩy nhanh tiến độ bổ sung nguồn điện mới cho hệ thống điện quốc gia theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.