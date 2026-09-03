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Giá xăng tăng, vượt hơn 23.000 đồng/lít

Dương Hưng

TPO - Từ 15h hôm nay (3/9), giá xăng trong nước tăng 672-723 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít, dầu mazut giảm gần 500 đồng/kg.

Theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng E5 RON92 từ 15h ngày 3/9 không cao hơn 22.486 đồng/lít, tăng 723 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Xăng E10 RON95-III tăng 672 đồng/lít, lên mức tối đa 23.274 đồng/lít.

Trái chiều với xăng, giá dầu diesel 0,05S giảm 341 đồng/lít, xuống còn tối đa 27.743 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 499 đồng/kg, còn 17.641 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học. Đối với dầu diesel và dầu mazut, mức trích lập quỹ lần lượt là 200 đồng/lít và 200 đồng/kg; không chi sử dụng quỹ.

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Giá xăng tăng từ 15h chiều 3/9.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành chịu tác động từ các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran; khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào cuối năm để kiềm chế lạm phát; cùng diễn biến xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 27/8 và 3/9, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 tăng 4,12%; xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III tăng 4,04%. Ngược lại, giá dầu diesel giảm 1,14%, còn dầu mazut giảm 4,16%.

Theo Bộ Công Thương, phương án điều hành lần này nhằm phản ánh diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Các chính sách ưu đãi về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/9. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Dương Hưng
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