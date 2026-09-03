Các doanh nghiệp xổ số nộp ngân sách gần 60.000 tỷ, vượt nhiều tập đoàn lớn

TPO - Trong nhóm 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất năm 2026, các doanh nghiệp xổ số gây chú ý khi đóng góp tổng cộng gần 60.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 14% tổng số. Với 22 doanh nghiệp góp mặt, xổ số là ngành có số lượng doanh nghiệp nhiều nhất, vượt cả điện năng, dầu khí hay ngân hàng.

Danh sách STATE 100 năm 2026 do CafeF công bố, dựa trên số thực nộp ngân sách của doanh nghiệp trong năm tài chính 2025, cho thấy khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách.

Theo dữ liệu này, 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam thực nộp tổng cộng 425.800 tỷ đồng, sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con. Con số này tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia.

Đáng chú ý, xổ số là một trong những nhóm có đóng góp ngân sách lớn nhất. Tổng số tiền các doanh nghiệp xổ số trong danh sách thực nộp đạt gần 59.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 14% tổng mức nộp của STATE 100.

Cơ cấu nộp ngân sách theo ngành. Dữ liệu: STATE 100

Nếu xét theo số lượng doanh nghiệp, xổ số đứng đầu với 22 doanh nghiệp, chủ yếu là công ty xổ số kiến thiết tại các địa phương. Trong khi đó, điện năng có 9 doanh nghiệp, dầu khí và vận tải - logistics cùng có 6 doanh nghiệp.

Quy mô đóng góp của nhóm xổ số đáng chú ý khi đặt cạnh nhiều ngành kinh tế lớn. Tổng số nộp gần 59.700 tỷ đồng của 22 doanh nghiệp xổ số cao hơn đáng kể mức đóng góp của riêng nhiều doanh nghiệp lớn trong bảng xếp hạng.

Trong top 20, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM đứng ở vị trí thứ 19 với số thực nộp 6.176 tỷ đồng. Mức này cao hơn số nộp 6.078 tỷ đồng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đồng thời vượt một số doanh nghiệp lớn khác trong bảng xếp hạng.

Với 22 đại diện trong STATE 100, xổ số tạo ra tổng mức nộp gần 60.000 tỷ đồng, qua đó trở thành một trong những nhóm ngành đóng góp ngân sách đáng kể nhất trong bảng xếp hạng.

Bên cạnh xổ số, nhóm dầu khí và xăng dầu có tổng mức đóng góp khoảng 124.350 tỷ đồng, tương đương 29% tổng số nộp của STATE 100. Công nghệ - viễn thông - truyền thông đạt khoảng 53.800 tỷ đồng, ngân hàng khoảng 51.800 tỷ đồng.

Các nhóm than - khoáng sản và điện năng lần lượt đóng góp 26.475 tỷ đồng và 20.891 tỷ đồng.

Trong số 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, có 71 doanh nghiệp thực nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp đứng thứ 100 vẫn thực nộp 468 tỷ đồng vào ngân sách.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) dẫn đầu với 90.991 tỷ đồng, tiếp theo là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với 42.290 tỷ đồng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với 30.575 tỷ đồng.

Trong top 20, các ngân hàng cũng có đóng góp đáng kể. Vietcombank thực nộp 12.494 tỷ đồng, BIDV 11.374 tỷ đồng, VietinBank 10.057 tỷ đồng và MB 10.004 tỷ đồng.

Xét theo hệ thống, PetroVietnam có nhiều doanh nghiệp thành viên nhất trong danh sách với 11 doanh nghiệp, tiếp theo là EVN với 8 doanh nghiệp. Viettel và Vinacomin cùng có 4 doanh nghiệp, trong khi Petrolimex có 3 doanh nghiệp.