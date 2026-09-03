Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng

Việt Linh

TPO - Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%.

Trong tháng 8, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, trong khi 1 nhóm giảm. Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng mạnh nhất với 4,09%, tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm.

Giá dầu diesel tăng 22,15%, giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Bên cạnh đó, giá phụ tùng tăng 0,11%; dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,40%; dịch vụ rửa xe, bơm xe tăng 0,33%.

Nhóm giao thông tăng mạnh nhất 4,09%.
Nhóm giao thông tăng mạnh nhất 4,09%.

Ở chiều ngược lại, giá vận tải hành khách bằng đường sắt giảm 9,86%; vận tải hành khách bằng đường hàng không giảm 0,81%; vận tải hành khách bằng xe buýt giảm 0,29%. Giá ô tô đã qua sử dụng giảm 0,63%, ô tô mới giảm 0,50% và xe máy giảm 0,18%.

Nhóm giáo dục tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục tăng 0,57%. Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng giá trước thềm năm học mới.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%, chủ yếu do chi phí nguyên nhiên vật liệu và nhân công sản xuất tăng.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do nhu cầu tiêu dùng cùng chi phí nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,1%.

Các nhóm may mặc, mũ nón và giày dép; thuốc và dịch vụ y tế; thông tin và truyền thông; văn hóa, giải trí và du lịch cũng tăng giá trong tháng.

Trong khi nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm.

Trong nhóm này, giá thực phẩm giảm 0,05%, lương thực giảm 0,04%, trong khi dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,01%.

Giá thịt lợn giảm 0,70%; thịt gia cầm giảm 0,31% và thủy sản tươi sống giảm 0,15%. Ở chiều tăng, giá trứng tăng 2,09%; chè, cà phê, ca cao tăng 0,51%; sữa, bơ, phô mai tăng 0,43%.

Giá nhóm lương thực giảm 0,04%, trong đó giá gạo giảm 0,17%, chủ yếu do giá gạo trong nước giảm theo xu hướng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh nguồn cung gạo thế giới dồi dào, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gia tăng và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn chậm lại.

Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tháng 8 giảm 0,65% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 16,98% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng gần 47%.

Chỉ số giá USD trong nước tháng 8 giảm 0,38% so với tháng trước và giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá USD tăng 1,31% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Linh
#CPI #xăng dầu #lạm phát #giá cả #Việt Nam #tháng 8 #bình quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe