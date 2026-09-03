Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng

TPO - 8 tháng vừa qua, Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ USD. Nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 372 tỷ USD, chiếm tới 94%.

Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,7 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay.

Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng nhập siêu 20,46 tỷ USD, đảo chiều so với mức xuất siêu 14,02 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,14 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt kỷ lục 770 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Phần lớn giá trị nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất. Nhóm tư liệu sản xuất chiếm hơn 94% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện nổi lên là nhóm hàng có quy mô nhập khẩu lớn nhất. Giá trị nhập khẩu nhóm này đã vượt 160 tỷ USD sau 8 tháng, tăng tới hơn hai phần ba so với cùng kỳ. Đây cũng là nhóm hàng khiến cán cân thương mại chịu sức ép lớn nhất, với mức nhập siêu riêng lên tới 60,6 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch gần 162 tỷ USD sau 8 tháng. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 107,7 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc cũng là một nguồn nhập siêu lớn, trong khi Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ khu vực ASEAN.

Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 122 tỷ USD, giúp Việt Nam xuất siêu 106,6 tỷ USD. Việt Nam cũng duy trì xuất siêu sang Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

Trong 8 tháng, Việt Nam có 33 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó 7 mặt hàng vượt 10 tỷ USD.

Điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu, đạt hơn 101 tỷ USD, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Máy móc, thiết bị; điện thoại và linh kiện cũng duy trì quy mô xuất khẩu lớn.