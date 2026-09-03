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Sóng xanh

Quy định mới về kinh doanh, xuất nhập khẩu mật mã dân sự

PV

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 341/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An ninh mạng về hoạt động mật mã dân sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Nghị định quy định cụ thể về sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; điều kiện kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; cùng thẩm quyền, hồ sơ và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép liên quan.

Theo quy định mới, sản phẩm mật mã dân sự là sản phẩm phần cứng, phần mềm, tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã được sử dụng để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

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Sản phẩm mật mã dân sự là sản phẩm phần cứng, phần mềm, tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Dịch vụ mật mã dân sự gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự và tư vấn bảo mật, an ninh mạng sử dụng các sản phẩm này.

Doanh nghiệp phải có giấy phép khi kinh doanh mật mã dân sự

Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự thuộc Danh mục quy định tại Nghị định phải được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Đáng chú ý, sản phẩm mật mã dân sự phải được kiểm tra, chứng nhận hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn 10 năm.

Để được cấp phép, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và phương án kỹ thuật. Trong đó, doanh nghiệp phải có tối thiểu 2 cán bộ kỹ thuật có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải có ít nhất 1 cán bộ quản lý, điều hành có bằng đại học thuộc các ngành nêu trên hoặc có bằng đại học chuyên ngành khác kèm chứng chỉ đào tạo về bảo mật, an toàn thông tin.

Doanh nghiệp cũng phải có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi cung cấp sản phẩm, dịch vụ và phương án kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép

Đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Giấy phép này có thời hạn 3 năm.

Danh mục chỉ áp dụng đối với những sản phẩm có mã số HS, mô tả hàng hóa và đặc tính kỹ thuật mật mã trùng khớp với các thông tin tương ứng trong Danh mục.

Nghị định cũng quy định việc quản lý đối với sản phẩm lưỡng dụng có cả tính năng mật mã dân sự và tính năng an ninh mạng. Theo đó, Bộ Công an cấp giấy phép đối với các sản phẩm này và trước khi cấp phép phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Cơ yếu Chính phủ về tính năng mật mã dân sự.

Về quản lý nhà nước, Bộ Quốc phòng quản lý về an ninh mạng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Bộ Công an quản lý về an ninh mạng đối với các đơn vị Quân đội có hoạt động dân sự, kinh tế theo thẩm quyền. Đối với các nội dung giao thoa, hai Bộ thống nhất quy chế phối hợp.

Nghị định số 341/2026/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và các chủ thể nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động mật mã dân sự tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

PV
VOV
#mật mã dân sự #giấy phép #xuất nhập khẩu #bảo mật #quy định mới #công nghệ thông tin

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