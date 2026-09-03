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Kinh tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La:

Sơn La đón 385.000 lượt khách dịp Quốc khánh 2/9

Viết Hà

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sơn La ước đón 385 nghìn lượt khách, trong đó gần 4.000 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 304 tỷ đồng. Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm cộng đồng diễn ra sôi nổi, góp phần tạo sức hút cho các điểm đến trong tỉnh.

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Sơn La đón 385.000 lượt khách dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, trong dịp nghỉ lễ, các địa phương đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tập trung tại những khu, điểm du lịch có lượng khách cao, các địa điểm diễn ra sự kiện và di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu.

Toàn tỉnh ước đón hơn 385 nghìn lượt khách; trong đó hơn gồm 381 nghìn lượt khách nội địa và gần 4.000 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú đạt hơn 66 nghìn lượt; công suất sử dụng buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch khoảng 80%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 304 tỷ đồng.

Nổi bật, tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện phong phú, hấp dẫn. Điểm nhấn là các chương trình trưng bày văn hóa - du lịch và ẩm thực dân tộc, trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố, đồng diễn ném pao, trò chơi dân gian, giã bánh dày; Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”; chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - gọi mùa yêu” và giải bóng đá nam dân tộc.

Các điểm tham quan như bản Áng, rừng bản Áng, Hang Dơi, các vườn chè, vườn hồng, vườn dâu... duy trì hoạt động đón khách, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

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Nổi bật, là Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 diễn ra phong phú, hấp dẫn.

Cùng với đó, nhiều hoạt động gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng được tổ chức tại các địa phương như Ngày hội Sắc màu Vân Hồ, Chợ phiên Bản Dọi, phiên chợ vùng cao xã Chiềng Hặc, Lễ hội Tết Độc lập trên quê hương vợ chồng A Phủ và các chương trình giao lưu văn hóa, múa xòe, trò chơi dân gian.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và vệ sinh môi trường được tăng cường. Đến ngày 2/9, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng gây rối tại nơi công cộng.

Lượng khách tăng cao trong dịp lễ tiếp tục khẳng định sức hút của Sơn La, đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Viết Hà
#Sơn La đón 385.000 lượt khách dịp 2/9 #du lịch Sơn La dịp 2/9 #doanh thu du lịch Sơn La #Mộc Châu dịp Quốc khánh #Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026 #du lịch cộng đồng Sơn La #Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

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