TKV nghiên cứu mở rộng Nhà máy alumin Nhân Cơ, công suất 1,2 triệu tấn/năm

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 24.704 tỷ đồng.

Chiều 27/8, tại Trụ sở TKV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ. Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự có các thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc TKV, đại diện các ban chuyên môn, tổ thẩm định, các đơn vị liên quan cùng đơn vị tư vấn lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đầu tư dây chuyền 2, công suất 1,2 triệu tấn alumin/năm

Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Liên danh tư vấn NARIME - TLUC - IBST COTEC, dự án thuộc nhóm A, công trình cấp I, đầu tư dây chuyền 2 tại Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn alumin/năm.

Sản phẩm của dự án là alumin dạng cát, phục vụ sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân, hướng tới đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các hạng mục chính gồm dây chuyền sản xuất alumin; xưởng năng lượng; phân xưởng khí hóa than; hệ thống xử lý, lưu trữ bùn đỏ khô; hệ thống cấp nước; tuyến điện 110 kV cùng các công trình phụ trợ.

Một trong những định hướng đáng chú ý của dự án là tiếp tục áp dụng công nghệ Bayer hòa tách áp suất thấp, đồng thời cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và hạn chế phát thải.

Phương án thiết kế cũng chú trọng tận dụng tối đa hệ thống hạ tầng đã được đầu tư tại giai đoạn 1, tăng cường liên thông giữa hai dây chuyền, thu hồi nhiệt, nước và kiềm, đồng thời nâng cao mức độ tự động hóa trong quản lý, vận hành.

Tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng

Theo tính toán trong báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy alumin Nhân Cơ khoảng 24.704 tỷ đồng. Thời gian xây dựng cơ bản dự kiến 45 tháng, thời gian sản xuất 30 năm.

Đại diện Liên danh tư vấn NARIME - TLUC - IBST COTEC trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ.

Dự án được kỳ vọng tạo ra doanh thu bình quân khoảng 12.741 tỷ đồng/năm, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 500 lao động và khoảng 1.000 việc làm gián tiếp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ sở pháp lý; lựa chọn công nghệ, thiết bị; nguồn nguyên liệu; phương án cung cấp nước, điện, than; giải pháp bảo vệ môi trường; tổng mức đầu tư, hiệu quả tài chính và tiến độ triển khai.

Rà soát kỹ công nghệ, nguyên liệu và hiệu quả tài chính

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, Dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy alumin Nhân Cơ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển lĩnh vực khoáng sản - luyện kim của TKV.

Chủ tịch HĐTV TKV yêu cầu hồ sơ dự án phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, an toàn và hiệu quả, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong đó, cần lựa chọn công nghệ phù hợp, tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, kiểm soát chặt chẽ các tác động đến môi trường; đồng thời rà soát kỹ tính khả thi của nguồn nguyên liệu, năng lượng và các chỉ tiêu tài chính của dự án.

Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các ban chuyên môn và Tổ thẩm định được yêu cầu khẩn trương rà soát, làm rõ phương án công nghệ, danh mục thiết bị, các hạng mục dùng chung, tổng mức đầu tư, tiến độ và hiệu quả dự án.

Mục tiêu là hoàn thiện hồ sơ có chất lượng, đầy đủ cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo tiền đề cho việc triển khai dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy alumin Nhân Cơ trong thời gian tới.