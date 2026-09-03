Trung Quốc vừa cấp thêm gần 570 mã vùng trồng sầu riêng Việt Nam

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 ít nhất bằng năm ngoái, ở mức 3,85 tỷ USD và có thể đạt khoảng 4 tỷ USD.

Chiều 3/9, trả lời câu hỏi tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, sầu riêng hiện là một trong những nông sản có giá trị cao của Việt Nam, với diện tích khoảng 200.000 ha, sản lượng khoảng 2,08 triệu tấn.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng đột biến trong những năm gần đây. Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu khoảng 177 triệu USD sầu riêng. Đến năm 2025, con số này tăng lên 3,85 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp. Ảnh: Như Ý.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, sầu riêng hiện là sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt, đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành. Riêng 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,95 tỷ USD, trong đó thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 1,85 tỷ USD, chiếm khoảng 95% thị phần.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7, Bộ thực hiện truy xuất nguồn gốc trên hệ thống chuyển đổi số. Theo đó, khách hàng trong nước và quốc tế có thể truy cập dữ liệu liên quan đến quá trình trồng trọt, chăm sóc, sử dụng phân bón và các khâu sản xuất nông sản, trong đó có sầu riêng.

Một thay đổi đáng chú ý khác theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường là việc cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói đối với sầu riêng được phân cấp cho cấp phường, xã. Cách làm này cũng được áp dụng với những vùng trồng xen canh, vốn trước đây gặp nhiều khó khăn trong quá trình cấp mã.

Đặc biệt, trong chuyến làm việc tại Trung Quốc ngày 14/8, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã cấp thêm 567 mã vùng trồng sầu riêng Việt Nam, nâng tổng số mã vùng trồng lên khoảng hơn 1.800.

Hiện Việt Nam có khoảng 1.599 mã vùng trồng sầu riêng

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho hay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang thực hiện các thủ tục còn lại với mục tiêu đưa xuất khẩu sầu riêng trong cuối năm nay ít nhất đạt bằng năm ngoái là 3,85 tỷ USD, hoặc có thể cao hơn, đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2026.

Việt Nam hiện có khoảng 1.599 mã vùng trồng sầu riêng. Ảnh minh họa.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù tăng trưởng nhanh, ngành sầu riêng vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Tại một số địa phương, việc mở rộng diện tích còn mang tính tự phát, chưa gắn chặt với điều kiện đất đai, nguồn nước; đồng thời chưa hình thành được hệ thống kết nối đồng bộ giữa sản xuất, logistics và xuất khẩu.

Trong khi đó, yêu cầu kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu ngày càng cao. Phía nhập khẩu đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu.

Sầu riêng Việt Nam cũng phải đối mặt với sức ép cạnh tranh quốc tế khi Malaysia, Thái Lan và một số nước trong khu vực đang triển khai các sản phẩm, chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Để duy trì đà tăng trưởng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, các sản phẩm chế biến.

Đáng chú ý, trong tháng 7, Ấn Độ đã đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu sầu riêng. Theo Thứ trưởng, đây là thị trường tỷ dân có nhu cầu rất lớn, trong đó có nhóm khách hàng siêu giàu. Việt Nam đang triển khai mở rộng thị trường này.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết, Việt Nam vừa đàm phán với phía Trung Quốc và được nước này đồng ý cho 52 phòng kiểm nghiệm sản phẩm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện xuất khẩu.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để phát triển thêm các phòng kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu.