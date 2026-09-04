DNP Water đồng hành cùng tỉnh Cà Mau trong an sinh xã hội và phát triển bền vững

Hưởng ứng chương trình vận động an sinh xã hội tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026, DNP Water hỗ trợ 2 tỷ đồng, góp thêm nguồn lực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới” vào ngày 28/8. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị quy tụ khoảng 500 đại biểu, trong đó có khoảng 350 đại biểu đến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến đầu tư.

Ông Lều Mạnh Huy - Tổng Giám đốc DNP Water tới tham dự và ủng hộ công tác an sinh xã hội của tỉnh tại sự kiện.

Bên cạnh các hoạt động kết nối và xúc tiến đầu tư, một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là chương trình vận động nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự đã đóng góp hơn 60 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người nghèo, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) tham dự hội nghị với vai trò khách mời và hỗ trợ 2 tỷ đồng cho chương trình của MTTQ tỉnh Cà Mau. Khoản đóng góp được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động chung của cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị, hướng tới bổ sung nguồn lực để địa phương triển khai các chương trình an sinh và chăm lo đời sống người dân.

Bên cạnh hoạt động an sinh xã hội, DNP Water cũng đang tham gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long .

Đại diện ban lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa và quà tri ân các doanh nghiệp ủng hộ hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Trước đó, tháng 1/2026, DNP Water và Samsung E&A Việt Nam đã làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về đề xuất đầu tư Dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống tuyến ống truyền tải, nhằm đưa nguồn nước từ thượng nguồn sông Hậu về phục vụ các nhà máy xử lý nước sạch tại Cà Mau.

Theo phương án được đề xuất, trạm bơm có công suất khoảng 600.000 m³/ngày đêm, hướng tới giảm dần phụ thuộc vào nước ngầm trong bối cảnh địa phương chịu tác động của xâm nhập mặn, sụt lún và biến đổi khí hậu.

DNP Water hiện hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, quản lý và vận hành hạ tầng nước sạch và môi trường, với tổng công suất thiết kế khoảng 1 triệu m³/ngày đêm, phục vụ hơn 600.000 khách hàng. Doanh nghiệp cũng xác định Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực trọng tâm trong việc nghiên cứu các giải pháp cấp nước liên vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm nay, Cà Mau đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng và ký ba biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng. Việc huy động hơn 60 tỷ đồng cho an sinh xã hội bên cạnh các cam kết đầu tư cho thấy một hướng tiếp cận song hành giữa thu hút nguồn lực phát triển kinh tế và chăm lo đời sống người dân tại địa phương.