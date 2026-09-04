EVNGENCO3 phát hơn 336 triệu KWh điện trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức vận hành của hệ thống điện, đồng thời tiếp tục thực hiện sửa chữa bảo dưỡng xuyên lễ tại một số nhà máy điện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và độ tin cậy của các tổ máy.

Vận hành viên làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Các đơn vị trực thuộc EVNGENCO3 đã chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cung cấp điện trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ; tổ chức lực lượng trực lãnh đạo, trực vận hành và sửa chữa 24/24 giờ tại các nhà máy điện. Kỷ luật vận hành, chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác cùng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không có sự cố bất thường.

Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, tổng sản lượng điện của EVNGENCO3 đạt 336,44 triệu KWh, công suất cao điểm nhất đạt 3.904 MW (ngày 30/8). Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện trong kỳ nghỉ lễ.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương, đơn vị trực thuộc EVNGENCO3

Các đơn vị phát điện đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư và thiết bị phục vụ vận hành, sửa chữa. Các nhà máy nhiệt điện than duy trì lượng than tồn kho theo quy định, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống. Các nhà máy thủy điện thực hiện nghiêm các quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình thủy điện, bám sát tình hình thời tiết, thủy văn, lưu lượng nước về.

Công tác kiểm tra, giám sát thiết bị được các đơn vị tăng cường trong suốt kỳ nghỉ lễ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết, hạn chế nguy cơ sự cố và duy trì độ tin cậy của các tổ máy.

Công ty EPS đã chủ động bố trí nhân lực, tổ chức thi công liên tục, phối hợp với lực lượng của các đơn vị phát điện giám sát vận hành nhà máy điện và thực hiện đại tu tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, đại tu GT21, ST23 - Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 và Tổ máy ST33 - Nhà máy điện Phú Mỹ 3.

CBCNV thực hiện đại tu xuyên lễ tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

Những thành quả kể trên đã tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của tất cả đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNGENCO3. Nhờ đó đã góp phần bảo đảm các nhà máy điện vận hành an toàn, ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.