Giải mã “Thánh Gióng” ngành xây dựng: Chỉ hơn một năm đã thần tốc tuyển dụng hơn 100.000 nhân sự cơ hữu

Hơn 100.000 công nhân cơ hữu của VinCons đến từ đâu? - “95% là người mới” và câu chuyện phía sau con số gây sốc

Tuyển dụng và đào tạo hơn 100.000 nhân sự chỉ sau hơn một năm là điều chưa từng có trong lịch sử ngành xây dựng Việt Nam. Nhưng điều gây chú ý hơn nằm ở xuất phát điểm của lực lượng này. Theo tiết lộ của CEO VinCons, hơn 95% nhân sự được công ty tuyển dụng là người mới hoàn toàn, chủ yếu đến từ các vùng nông thôn, miền núi và phải đào tạo từ đầu. Đằng sau tốc độ tăng trưởng nhân sự là một chiến lược khác biệt: tự tạo nguồn, tự đào tạo và xây dựng lực lượng cơ hữu dài hạn.

Hơn 95% lao động là “người mới tinh”, phải đào tạo từ đầu

Từ năm 2025, những thông tin tuyển dụng của VinCons xuất hiện dày đặc khi doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup này bắt đầu đảm nhận thi công những siêu dự án quy mô chưa từng có tại Việt Nam, như Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (9.171 ha), Vinhomes Global Gate Hạ Long (6.200 ha), Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (2.870 ha), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (1.254 ha)…

VinCons hiện đang thi công xây dựng nhiều đại dự án, siêu dự án từ Bắc vào Nam

Theo thông tin từ VinCons, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đang có hơn 130.000 người, trong đó có 120.000 công nhân, với 100% là nhân sự cơ hữu.

Cùng với tốc độ tuyển dụng thần tốc, VinCons đang hướng tới cột mốc mới: thiết lập đội ngũ 200.000 công nhân cơ hữu, khẳng định vị thế tổng thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam.

Nói về nguồn nhân lực khổng lồ được tuyển dụng trong thời gian ngắn kỷ lục, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons, tiết lộ một sự thật bất ngờ.

“Thực tế hơn 95% nhân sự của chúng tôi là người mới hoàn toàn, hầu hết được tuyển dụng từ khu vực nông thôn và miền núi”, ông Phong nói.

Điều này đồng nghĩa, quy mô nhân sự tăng nhanh của VinCons hoàn toàn không đến từ việc thu hút một lực lượng lao động xây dựng lành nghề đã có sẵn trên thị trường. Thay vào đó, tuyệt đại đa số vừa gia nhập VinCons là những người chưa có nghề, sau đó được đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc tại các siêu dự án.

Theo CEO Nguyễn Hồng Phong, việc tự chủ xây dựng nguồn nhân sự được doanh nghiệp thực hiện đồng thời trên ba phương diện: quy mô, trình độ nghề nghiệp và kỷ luật lao động.

Người mới được đào tạo theo từng nhóm nghề, vị trí và yêu cầu công việc, kết hợp giữa kiến thức nền tảng, hướng dẫn kỹ thuật và thực hành ngay tại công trường. Dưới sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm, quá trình đào tạo không dừng ở lý thuyết mà gắn trực tiếp với công việc thực tế.

“Thay vì thu hút nhân lực thời vụ sẵn có từ thị trường, chiến lược của chúng tôi luôn là tuyển dụng đi đôi với đào tạo theo tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp của ngành xây dựng thế giới”, ông Phong cho biết.

Theo ông Phong, cách làm này giúp VinCons có thể chủ động xây dựng một đội ngũ đồng nhất về kỹ năng, quy trình và tác phong làm việc. Quan trọng hơn, những người bước vào ngành với xuất phát điểm “mới tinh” có cơ hội từng bước nâng cao tay nghề, đảm nhiệm công việc phức tạp hơn và phát triển lên các vị trí cao hơn.

Bài toán hơn 100.000 công nhân cơ hữu và “cuộc cách mạng” của ngành xây dựng

Nếu việc thần tốc tuyển dụng và đào tạo từ đầu hơn 100.000 người đã gây chú ý thì cách VinCons tổ chức lực lượng này còn “gây sốc” hơn.

Trong ngành xây dựng, lao động thời vụ và các tổ đội ngắn hạn vốn là mô hình phổ biến. Với doanh nghiệp, sử dụng lực lượng ngắn hạn là cách linh hoạt để tối ưu chi phí theo từng công trình.

VinCons lại đi theo hướng ngược lại: xây dựng lực lượng công nhân cơ hữu làm nòng cốt.

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, xóa bỏ tư duy lao động thời vụ trong ngành xây dựng chính là điều VinCons hướng tới. Doanh nghiệp này chấp nhận duy trì đội ngũ và trả lương ngay cả trong những thời điểm không có việc làm - một lựa chọn đòi hỏi nguồn lực lớn nhưng đổi lại là khả năng chủ động nhân sự trong dài hạn.

Theo chia sẻ của một chuyên gia trong ngành, trên thị trường hiện nay chưa có doanh nghiệp xây dựng nào “nuôi” lực lượng trực tiếp đến 500 người.

“Trong bối cảnh đó, việc xây dựng đội ngũ cơ hữu lên tới hơn 100.000 người như VinCons có thể nói là một cuộc cách mạng”, vị này đánh giá.

VinCons hướng tới xóa bỏ tư duy lao động thời vụ trong ngành xây dựng

Để người lao động lựa chọn sự ổn định thay vì công việc thời vụ, VinCons đưa ra hệ thống thu nhập và phúc lợi toàn diện và được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất thị trường, gồm lương cứng, lương khoán theo sản phẩm, thưởng năng suất; đóng đầy đủ các loại bảo hiểm; bố trí chỗ ở, ba bữa ăn mỗi ngày và chế độ nghỉ phép hưởng lương. Đáng chú ý, ngay cả trong thời gian chờ việc, người lao động vẫn được hưởng 100% lương cơ bản.

Song song với thu nhập, doanh nghiệp còn xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho người mới. Theo thông tin tuyển dụng, người chưa có nghề có thể vừa học vừa làm, được đào tạo miễn phí và hưởng lương 14 triệu đồng mỗi tháng. Sau quá trình nâng cao tay nghề, thu nhập có thể lên tới 34 triệu đồng. Các vị trí tổ trưởng (quản lí từ 20 công nhân, 1 tổ có 21 người) có cơ hội đạt mức thu nhập lên tới 50 triệu đồng mỗi tháng.

“Vì chúng tôi muốn đi xa”, ông Phong lý giải về lựa chọn đầu tư lớn cho con người. Theo ông, mục tiêu của VinCons là xây dựng một doanh nghiệp xây dựng có đẳng cấp cao, năng lực cạnh tranh quốc tế, đủ khả năng đảm nhận những công trình lớn, phức tạp và khó ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

“Không có một lực lượng cơ hữu mạnh sẽ không thể có một doanh nghiệp xây dựng đủ sức vươn ra quốc tế”, CEO VinCons nhấn mạnh.

Bởi vậy, phía sau con số hơn 100.000 công nhân cơ hữu không chỉ là một cuộc tuyển dụng thần tốc. Đó là câu chuyện về cách một doanh nghiệp lựa chọn tự xây dựng nguồn nhân lực dài hạn thay vì chỉ tìm kiếm nguồn nhân lực có sẵn, biến những người chưa có nghề thành lực lượng thi công được đào tạo, chuẩn hóa và gắn bó lâu dài. Đây cũng chính là lời giải cho ngành xây dựng khi Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai hàng loạt dự án đô thị, hạ tầng quy mô lịch sử, đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật phức tạp, và xa hơn là vươn ra thế giới.