Agribank đồng hành cùng ngành Giáo dục trước thềm năm học mới 2026–2027

Trước thềm năm học mới 2026-2027, cùng với các cấp, các ngành và địa phương trên cả nước chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường, Agribank tiếp tục dành nguồn lực đồng hành với sự nghiệp giáo dục, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng tới học sinh, sinh viên, nhà trường và các địa bàn còn khó khăn.

Hướng tới năm học 2026-2027, Agribank dành 60,7 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục trên cả nước, tập trung vào đầu tư cơ sở vật chất trường học, đồng hành đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn lực được triển khai thông qua nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Agribank đối với sự nghiệp giáo dục và thế hệ tương lai của đất nước.

Trong tháng 8/2026, nhiều công trình giáo dục do Agribank tài trợ đã được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, kịp thời phục vụ năm học mới. Ngày 2/8/2026, Trường Tiểu học Vĩnh Quang tại xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng được khánh thành từ nguồn tài trợ 7 tỷ đồng của Agribank. Công trình gồm khối nhà lớp học 3 tầng với 9 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ, góp phần tạo dựng môi trường học tập khang trang, an toàn cho học sinh địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Lý Bôn - Cao Bằng

Ngày 17/8/2026, tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức khánh thành và bàn giao công trình an sinh xã hội Trường Mầm non Gia Phố với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành, bảo đảm các điều kiện đưa vào sử dụng, tạo môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, an toàn, phù hợp với nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ.

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, Agribank còn hướng nguồn lực trực tiếp đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Ngày 7/8/2026, Agribank Chi nhánh Phú Nhuận trao 1,6 tỷ đồng cho chương trình “Gieo mầm tri thức” năm 2026, tương ứng 800 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An, Quảng Trị, Lạng Sơn và Tây Ninh. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và đồ dùng học tập, góp phần giúp các em thêm thuận lợi trên hành trình đến trường.

Tiếp nối các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới, ngày 27/8/2026, Agribank Chi nhánh Long An tổ chức trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tại chương trình, Agribank Chi nhánh Long An trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh và 50 triệu đồng cho Hội Khuyến học phường Long An, góp phần hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Hoạt động tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Agribank với công tác khuyến học, khuyến tài và chăm lo thế hệ trẻ tại địa phương.

Agribank Chi nhánh Long An trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tại Quảng Ngãi, Agribank Chi nhánh Sơn Tịnh đã tổ chức động viên, thăm hỏi, trao tặng sổ tiết kiệm, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho hai em Nguyễn Tấn Chương, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trương Quang Trọng và Nguyễn Tấn Huy, học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Gia đình hai em gặp nhiều khó khăn khi người cha làm nghề thợ hồ không may bị tai nạn lao động, phải phẫu thuật và chưa thể trở lại công việc; người mẹ làm nghề dọn nhà với thu nhập không ổn định. Những phần quà thiết thực là sự động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin để các em nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tập tốt trong năm học mới.

Ngày 24/8/2026, tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, trong chương trình Tổng kết hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2026, Agribank Chi nhánh Đầm Hà Đông Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Tại chương trình, đại diện Agribank trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các em học sinh nhân dịp trước thềm năm học mới, góp phần tạo thêm niềm vui, động lực để các em tự tin bước vào năm học 2026-2027.

Không chỉ hướng tới học sinh, Agribank còn đồng hành cùng sinh viên - những người trẻ đang chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập và lập nghiệp. Từ ngày 25/8 đến 28/8/2026, Agribank Chi nhánh Hà Nội đồng hành cùng “Chương trình Tân sinh viên 2026” tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mang đến cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích phù hợp với nhu cầu của khách hàng trẻ.

Trong khuôn khổ hoạt động đồng hành cùng sinh viên, Agribank giới thiệu chương trình “Gom điểm mỗi ngày - Đổi quà mê say” trên Agribank Plus dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc. Thông qua các giao dịch quen thuộc như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua sắm, đặt vé tàu, xe khách, vé xem phim, VNPAY Taxi…, sinh viên có thể tích điểm và đổi các phần quà, ưu đãi theo từng mốc. Chương trình cũng dành nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mở mới tài khoản thanh toán và đăng ký Agribank Plus, qua đó khuyến khích sinh viên trải nghiệm tiện ích ngân hàng số và hình thành thói quen giao dịch trên nền tảng số.

Từ những công trình trường học được đầu tư xây dựng đến những phần quà, học bổng, sách vở và đồ dùng học tập được trao tận tay học sinh; từ các chương trình hỗ trợ học tập, khuyến học đến những hoạt động đồng hành cùng tân sinh viên và thúc đẩy trải nghiệm ngân hàng số, các hoạt động tiếp tục cho thấy sự đồng hành của Agribank với ngành Giáo dục được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương và từng đối tượng thụ hưởng.

Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, Agribank luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một trong những nội dung quan trọng gắn với hoạt động của ngân hàng. Đồng hành cùng giáo dục, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cũng là cách Agribank chung tay vun đắp nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trước thềm năm học mới 2026-2027, những hoạt động ý nghĩa được triển khai tại nhiều địa phương đang tiếp tục lan tỏa tinh thần “Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng”, góp phần để mỗi học sinh có thêm điều kiện đến trường, mỗi thầy cô thêm yên tâm công tác và mỗi địa phương có thêm nguồn lực chăm lo cho thế hệ tương lai.

*Agribank sẽ tiếp tục cập nhật các chương trình, hoạt động đồng hành cùng ngành Giáo dục và hỗ trợ học sinh, sinh viên đang được triển khai trên toàn hệ thống.