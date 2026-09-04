EVN thuộc Top 10 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng thứ 6 trong số 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số thực nộp trong năm tài chính 2025 (STATE 100 năm 2026). Cùng với EVN, còn có thêm 7 doanh nghiệp trong tập đoàn lọt trong danh sách này.

STATE 100 nằm trong hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX), được CafeF xây dựng nhằm ghi nhận 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số thực nộp trong năm tài chính 2025.

Trong 10 vị trí dẫn đầu, EVN đạt vị trí thứ 6 - là một trong các đại diện của nhóm năng lượng và tài nguyên.

Năm 2025, EVN đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 20.891 tỷ đồng.

Cùng với việc đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, EVN đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Mặc dù phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai bão lũ, nhưng EVN đã đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến cuối năm 2025, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,85%

EVN cũng không ngừng nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trung tâm hành chính công và Cổng Dịch vụ công các tỉnh/thành phố; tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận, sử dụng dịch vụ điện.

Điện năng chiếm 5% cơ cấu nộp ngân sách theo ngành của STATE 100 năm 2026.

Năm 2025, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, EVN cùng các đơn vị thành viên đã tập trung cao độ nguồn lực cho đầu tư các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm. Giá trị giải ngân đầu tư xây dựng của EVN năm 2025 đạt 125.778 tỷ đồng, xác lập mức giải ngân cao nhất trong khối các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, khẳng định vai trò chủ lực của EVN trong phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.

Đặc biệt, cùng với EVN, trong danh sách STATE 100 năm 2026 còn 7 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng được ghi nhận, gồm:

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1): xếp thứ 21, thực nộp 5.422 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2): xếp thứ 62, thực nộp 1.815 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3): xếp thứ 67, thực nộp 1.118 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC): xếp thứ 73, thực nộp 991 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC): xếp thứ 84, thực nộp 776 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC): xếp thứ 87, thực nộp 713 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI): xếp thứ 98, thực nộp 470 tỷ đồng.

Theo đó, EVN là một trong số các Tập đoàn có nhiều đại diện lọt STATE 100, có nhiều đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

EVN đứng thứ 6 trong Top 10 của STATE 100 năm 2026, theo số thực nộp ngân sách trong năm tài chính 2025.

STATE 100 xếp hạng công ty mẹ và các công ty con theo số thực nộp của từng pháp nhân. Khi tổng hợp quy mô đóng góp của toàn danh sách, phần số liệu đã được phản ánh trong số nộp của công ty mẹ không được cộng thêm lần thứ hai.

Tổng số thực nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp trong danh sách, sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia.

So với PRIVATE 100, các doanh nghiệp đứng đầu STATE 100 tập trung nhiều hơn ở những lĩnh vực có quy mô vốn lớn và giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế như dầu khí, điện, than - khoáng sản, xăng dầu, viễn thông...

Vì vậy, bên cạnh khoản thực nộp ngân sách, quy mô hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trong STATE 100 còn gắn với việc vận hành những nguồn lực và hệ thống có phạm vi ảnh hưởng rộng tới nhiều ngành khác của nền kinh tế.