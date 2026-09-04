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Đề xuất nâng trần tín dụng cho ‘siêu dự án’ tại Hà Nội

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép một ngân hàng cấp tín dụng tối đa bằng 38% vốn tự có cho một khách hàng và 52% cho một khách hàng cùng người liên quan để thực hiện dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận mức cấp tín dụng vượt giới hạn đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, theo Nghị quyết 258/2025.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng bị giới hạn tỷ lệ cấp tín dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng liên quan. Tuy nhiên, Nghị quyết 258 cho phép Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận mức cấp tín dụng vượt giới hạn đối với các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội.

Dự thảo nêu mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

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Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng trần tín dụng cho "siêu dự án" tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Trong trường hợp một khách hàng và người có liên quan, tổng mức cấp tín dụng tối đa được đề xuất không vượt quá 52% vốn tự có của ngân hàng. Khoản tín dụng vượt giới hạn chỉ được sử dụng để cho vay các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Để được xem xét, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện theo Quyết định 09/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Khách hàng phải có nhu cầu vay vốn để đầu tư dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về phía ngân hàng, tổ chức tín dụng chỉ được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn khi đáp ứng các điều kiện tương ứng tại Quyết định 09.

Dự thảo cũng quy định quy trình thẩm định hồ sơ. Sau khi nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương hoặc ý kiến giải trình của ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước có 17 ngày làm việc để kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng các điều kiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ những yêu cầu ngân hàng chưa đáp ứng. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định việc cấp tín dụng vượt giới hạn.

Ngọc Mai
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