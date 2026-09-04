Thép Hòa Phát Dung Quất cán mốc sản lượng 1 triệu tấn gang lỏng mỗi tháng

Tháng 8/2026, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất chính thức cán mốc sản lượng gang lỏng đạt 1 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với tháng 7/2026 và tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu 1 năm vận hành đồng bộ tất cả 6 lò cao của Khu liên hợp.

Thép Hòa Phát Dung Quất cán mốc sản lượng 1 triệu tấn gang lỏng mỗi tháng

Trong chuỗi sản xuất thép chất lượng cao từ quặng sắt, lò cao đóng vai trò là trái tim của Khu liên hợp. Hiệu suất vận hành của hệ thống lò cao là yếu tố quan trọng quyết định bài toán tối ưu hóa chi phí sản xuất và hiệu quả hoạt động của toàn bộ chuỗi giá trị. Hiện nay, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 6 lò cao dung tích lớn, hiện đại, trong đó có 4 lò có thể tích 1080 m3 và 2 lò có thể tích 2500 m3.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 6 lò cao dung tích lớn, hiện đại, trong đó có 4 lò có thể tích 1080 m3 và 2 lò có thể tích 2500 m3

Anh Vũ Thành Lâm – Quyền Phó phòng, Phòng Công nghệ Luyện gang cho biết: “Để đạt được cột mốc này, chúng tôi đã đổi mới tư duy vận hành, áp dụng hàng loạt giải pháp cải tiến thiết bị, tự động hóa cùng với sự phối hợp, quyết tâm của toàn bộ các đơn vị trong dây chuyền vận hành. Con số ấn tượng ấy khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, khả năng vận hành ổn định, đồng bộ hệ thống sản xuất của Khu liên hợp”.

Bên cạnh tối ưu hóa vận hành, đội ngũ công nghệ đi sâu giải quyết những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nâng sản lượng, đặc biệt là bài toán về dòng khí trung tâm trong lò cao. Hệ thống cấp gió được điều chỉnh theo hướng tăng vận tốc và động năng gió, giúp xử lý các hiện tượng như bám dính thành lò, lệch liệu và treo liệu.

Thép Hòa Phát Dung Quất đã thiết kế lại mô hình nạp liệu nhằm giúp khí than được phân bổ đồng đều hơn, cải thiện quá trình hoàn nguyên quặng, qua đó lò cao được duy trì vận hành ổn định ngay cả khi sản lượng được nâng lên sát và vượt công suất thiết kế.

Công ty còn liên tục tối ưu trọng lượng mẻ quặng, nâng cao áp lực đỉnh lò cao và điều chỉnh tỷ lệ oxy làm giàu. Đây được xem là những động lực trực tiếp giúp sản lượng tăng mạnh trong khi vẫn giảm tiêu hao nhiên liệu đồng thời khai thác tốt hơn năng lực của hệ thống thiết bị hiện hữu.

Ngoài những cải tiến trong vận hành, các tiêu chuẩn nguyên liệu dành cho lò cao được chuẩn hóa; chất lượng quặng, coke và vê viên được kiểm soát sát hơn, đồng thời độ bền coke tiếp tục được cải thiện.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có công suất 12 triệu tấn/năm

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm, tương đương top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Trong đó, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp 12 triệu tấn/năm, bao gồm 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Khu liên hợp sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như lò thổi oxy luyện thép (BOF) và lò tinh luyện chân không kiểu RH của SMS (Đức), Máy đúc phôi thép tấm dày Primetals (Vương quốc Anh) và lò cao (BF) Danieli Corus (Hà Lan). Hệ thống thiết bị này nhằm mục tiêu đạt chất lượng sản phẩm cao nhất, đảm bảo tất cả các khâu sản xuất quan trọng đều được vận hành tốt nhất, thân thiện môi trường nhất với chi phí sản xuất thấp nhất.