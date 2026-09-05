Thương mại điện tử khám phá mở ra cơ hội xuất khẩu lớn cho hàng Việt

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp cùng TikTok Shop vừa công bố sáng kiến “Beyond Vietnam - Hàng Việt Cất Cánh”. Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến, mở rộng thị trường toàn cầu thông qua mô hình thương mại điện tử khám phá.

Chương trình hướng đến mục tiêu dài hạn là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại toàn cầu, chủ động tận dụng các phương thức kinh doanh số tiên tiến để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế.

Chuyển đổi từ “được tìm thấy” sang “được khám phá”

Dự án được xây dựng bám sát định hướng Kế hoạch Tổng thể Phát triển Thương mại Điện tử Quốc gia Giai đoạn 2026–2030. Điểm nhấn khác biệt của “Beyond Vietnam - Hàng Việt Cất Cánh” là tập trung ứng dụng mô hình thương mại điện tử khám phá — nơi video ngắn, livestream và hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung trở thành động lực chính dẫn dắt hành vi mua sắm.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phát biểu tại buổi lễ

Phương thức này giúp thương hiệu Việt vượt qua rào cản lớn nhất khi thâm nhập thị trường quốc tế: độ nhận biết thương hiệu. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kênh phân phối truyền thống hay độ phủ sẵn có, sản phẩm được giới thiệu tự nhiên qua góc nhìn chuyên môn của các nhà sáng tạo bản địa, giúp khách hàng rút ngắn hành vi từ nhận biết đến quyết định mua hàng trong cùng một trải nghiệm.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), nhận định: “Dư địa để doanh nghiệp Việt tận dụng thương mại điện tử tiếp cận thị trường quốc tế còn rất lớn. Thông qua thương mại khám phá, doanh nghiệp có thể chủ động tạo ra nhu cầu, kể câu chuyện thương hiệu và tiếp cận những nhóm khách hàng mới một cách hiệu quả.”

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội và Hợp tác Chiến lược TikTok Shop Vietnam

Mở mang không gian tăng trưởng tại Hoa Kỳ và Trung Quốc

Trong giai đoạn đầu, sáng kiến ưu tiên đồng hành cùng doanh nghiệp tiến vào hai nền kinh tế có quy mô thương mại điện tử hàng đầu là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tại Hoa Kỳ, nền tảng TikTok hiện ghi nhận hơn 200 triệu người dùng. Nghiên cứu do TikTok Shop và GlobalData thực hiện chỉ ra rằng 2/3 người mua hàng trên TikTok Shop tại đây từng khám phá một thương hiệu hoàn toàn mới, trong đó 72% thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đáng chú ý, gần 90% người dùng phát hiện thương hiệu mới đã thực hiện giao dịch chỉ trong vòng một tháng.

Tại Trung Quốc, hình thức bán hàng qua livestream phát triển bùng nổ. Theo Sách trắng 2025 do Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước và Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố, tổng giá trị giao dịch (GMV) qua livestream đã vượt 5.000 tỷ NDT (khoảng 740 tỷ USD), chiếm gần 1/3 tổng doanh số bán lẻ trực tuyến toàn quốc.

Đánh giá về tính thực tiễn của mô hình này, ông Phạm Tấn Đạt - Tổng giám đốc Fado chia sẻ: "FADO hiện đang vận hành livestream 6 ngày/tuần tại cả Việt Nam và Trung Quốc. Tại Việt Nam, các phiên livestream tập trung vào nội dung truy xuất nguồn gốc, vùng nguyên liệu và bối cảnh thực tế của sản phẩm. Trong khi đó, doanh nghiệp tập trung tương tác với người tiêu dùng, kể câu chuyện thương hiệu và thúc đẩy chuyển đổi qua livestream tại Trung Quốc. Đội ngũ phối hợp theo mô hình “tạo thế tại Việt Nam, chuyển đổi tại Trung Quốc”, kết nối lợi thế về nguồn gốc sản phẩm với khả năng tiếp cận và thấu hiểu người tiêu dùng bản địa. Tuy nhiên, FADO không phụ thuộc vào một phương thức bán hàng duy nhất mà đang xây dựng mô hình tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo, nội dung video ngắn, livestream và bán hàng đa kênh, đồng thời sử dụng dữ liệu làm nền tảng để liên tục điều chỉnh chiến lược theo từng tuần, tháng và quý."

Phiên thảo luận: Từ sẵn sàng xuất khẩu tới sẵn sàng tăng trưởng với thương mại điện tử khám phá

Song song đó, đại diện doanh nghiệp tiên phong VIFON cũng ghi nhận những kết quả bước đầu đáng chú ý khi vận hành gian hàng TikTok Shop tại Hoa Kỳ từ tháng 5/2026.

Ông Nguyễn Anh Hào - Trưởng Bộ phận TMĐT Thị trường Mỹ của VIFON cho biết: "Theo đại diện doanh nghiệp, doanh số khởi đầu của VIFON trên TikTok Shop cao gấp khoảng 3-4 lần so với một số kênh thương mại điện tử khác mà doanh nghiệp đang đồng thời xây dựng và thử nghiệm tại Mỹ. Kết quả này được ghi nhận trong giai đoạn VIFON vẫn chủ yếu tự vận hành và chưa đẩy mạnh hợp tác với mạng lưới nhà sáng tạo nội dung bản địa."

Lộ trình đào tạo 2.000 doanh nghiệp đến năm 2028

Đặt mục tiêu cụ thể cho năm 2026, chương trình sẽ triển khai đào tạo nâng cao năng lực xuất khẩu số cho khoảng 500 doanh nghiệp, tư vấn chuyên sâu 1:1 cho 50 đơn vị sẵn sàng cao và hỗ trợ tối thiểu 10 doanh nghiệp đạt mốc 1.000 đơn hàng quốc tế đầu tiên. Tầm nhìn đến năm 2028, dự án dự kiến mở rộng quy mô hỗ trợ lên 2.000 doanh nghiệp, hướng tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc dự án “Beyond Vietnam - Hàng Việt Cất Cánh”, khẳng định chương trình không chỉ dừng lại ở việc tối ưu doanh số bán hàng, mà còn đặt mục tiêu dài hạn là xuất khẩu câu chuyện văn hóa, nâng cao nhận diện và khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại quốc tế.