EVN triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm điện dịp Quốc khánh 2/9

Hướng tới phục vụ tốt các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, EVN vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 4730/EVN-KTAT+KDMBĐ ngày 14/8/2026 về việc bảo đảm cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2026.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-BCT ngày 10/12/2025 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng trong năm 2026, văn bản số 2278 ngày 13/8/2026 của Cục Điện lực về việc bảo đảm cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2026, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai đồng bộ phương án vận hành, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trong đó, EVN yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) để lập và thực hiện phương án bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ các hoạt động trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Các đơn vị phải bố trí phương thức vận hành nguồn và lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường, đồng thời có khả năng chuyển đổi linh hoạt khi xảy ra sự cố; ưu tiên bảo đảm điện tại các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương nhân dịp lễ Quốc khánh. Trong thời gian nghỉ lễ, từ 0h ngày 29/8/2026 đến 24h ngày 2/9/2026, các đơn vị không thực hiện những công việc phải ngừng hoặc giảm cung cấp điện, làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

EVN cũng yêu cầu tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV và 220kV nhằm bảo đảm cung ứng điện tuyệt đối an toàn cho các khu vực quan trọng; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Cán bộ ngành điện giám sát trạm biến áp

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến dây ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo các công ty điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong thời gian diễn ra các hoạt động dịp lễ Quốc khánh.

EVN cũng yêu cầu Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia tăng cường kiểm tra, rà soát hành lang lưới điện, phòng tránh các sự cố do vi phạm hành lang lưới điện; Vận hành an toàn, ổn định, tin cậy lưới điện truyền tải.

Kiểm tra lưới điện, kịp thời phát hiện và xử lý những khiếm khuyết trước kỳ nghỉ lễ

Đối với các tổng công ty phát điện và các công ty phát điện trực thuộc tập đoàn, cần cập nhật, bám sát tình hình thời tiết, thủy văn, lưu lượng nước về để đảm bảo vận hành an toàn đập, công trình thủy điện, tuân thủ Quy trình vận hành hồ chứa, Quy trình vận hành liên hồ. Trong trường hợp xả nước các hồ thủy điện phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông báo cho người dân khu vực hạ du; Phối hợp với các đơn vị cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) để đảm bảo nhiên liệu cho vận hành các nhà máy nhiệt điện.

EVN cũng yêu cầu Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức ứng trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Tập đoàn.

Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực, các Tổng công ty Điện lực được giao trách nhiệm cung cấp thông tin thường xuyên về tình hình cung ứng điện trong thời gian diễn ra các hoạt động dịp lễ Quốc khánh trên trang thông tin điện tử của tập đoàn và đơn vị.