Phái đẹp cần gì ở một mẫu xe điện mới? DIBAO mang đến câu trả lời với DIBAO Vibe

Với nữ giới trẻ, một phương tiện phù hợp cần đáp ứng việc đi lại, phải dễ sử dụng, thiết kế hợp xu hướng và những tiện ích sát với đời sống hàng ngày. DIBAO Vibe được phát triển từ chính những yêu cầu này.

Thị trường xe điện Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi cả về quy mô lẫn cách các thương hiệu tiếp cận người dùng. Người mua hiện nay có xu hướng cân nhắc nhiều hơn đến thiết kế, trải nghiệm vận hành và tính ứng dụng trong đời sống hàng ngày, bên cạnh các tiêu chí về công suất, quãng đường di chuyển và giá bán.

Sự thay đổi này thể hiện rõ ở nhóm khách hàng trẻ. Với họ, chiếc xe thường xuyên sử dụng phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu: gọn gàng để dễ sử dụng, đủ tiện ích cho lịch trình hàng ngày và có thiết kế phù hợp với phong cách cá nhân.

Đó cũng là bài toán DIBAO đặt ra khi phát triển DIBAO Vibe, mẫu xe máy điện có bàn đạp mới hướng tới nữ giới trẻ.

Khi xe điện cần nhiều hơn những thông số

Thị trường xe điện ngày càng phân hóa theo nhu cầu của từng nhóm người dùng. Với học sinh, sinh viên, quãng đường di chuyển mỗi ngày có thể không quá dài nhưng tần suất sử dụng cao. Vì vậy, bên cạnh khả năng vận hành, sự gọn gàng, dễ điều khiển và thuận tiện khi sử dụng cũng trở thành những tiêu chí đáng cân nhắc.

DIBAO Vibe được phát triển theo hướng này với kích thước dài 1.650 mm, rộng 630 mm và cao 1.100 mm. Trọng lượng xe ở mức 89kg, tạo nên vóc dáng gọn gàng, phù hợp với định hướng phục vụ nhóm khách hàng nữ trẻ.

Thiết kế cũng là một phần quan trọng trong cách DIBAO định vị mẫu xe mới. Vibe kết hợp những đường nét mềm mại mang hơi hướng cổ điển với cách xử lý chi tiết hiện đại. Thay vì tạo ra một kiểu dáng quá đặc thù cho một nhóm tuổi, thiết kế được tiết chế để vừa giữ nét trẻ trung, vừa có thể đồng hành với người dùng trong thời gian dài.

Khả năng thể hiện cá tính được mở rộng với 9 lựa chọn màu sắc. Đây là chi tiết đáng chú ý khi phương tiện với người trẻ ngày nay đang trở thành một phần trong phong cách cá nhân.

Không chỉ mạnh mẽ, xe điện cần đẹp, tiện dụng và phù hợp nhịp sống hàng ngày

Từ khả năng vận hành đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày

Bên cạnh kiểu dáng, những trang bị liên quan trực tiếp đến quá trình sử dụng là một phần trong cách DIBAO hoàn thiện Vibe.

Mẫu xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước kết hợp phanh tang trống phía sau, hướng tới khả năng kiểm soát tốc độ trong những tình huống di chuyển thường gặp. Lốp không săm kích thước 3.00 - 10 giúp hạn chế nguy cơ mất hơi đột ngột. Hệ thống chiếu sáng Full LED tạo điểm nhận diện đặc biệt cho thiết kế này.

Theo thông số từ nhà sản xuất, DIBAO Vibe sử dụng động cơ công suất 1.550 W và có thể di chuyển khoảng 70 - 90km sau mỗi lần sạc, tùy điều kiện vận hành, tốc độ và tải trọng.

Thay vì chạy đua về những con số lớn, cấu hình này được đặt trong nhu cầu sử dụng thực tế của nhóm khách hàng mục tiêu. Với lịch trình chủ yếu diễn ra trong thành phố, phạm vi hoạt động trên có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong ngày trước khi cần sạc lại.

Một chi tiết khác mang tính thực dụng là cốp xe dung tích 25 lít, tạo khác biệt trong quá trình sử dụng hàng ngày khi phái đẹp thường mang theo túi xách, áo chống nắng, mũ bảo hiểm hoặc một số vật dụng cá nhân.

Khi công nghệ trở thành tiện ích thường nhật

Trên Vibe, DIBAO trang bị NFC và app điện thoại, mở rộng cách người dùng tương tác với xe. Cổng sạc USB cũng được tích hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại thường xuyên trong ngày.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách những trang bị này gắn với các tình huống sử dụng cụ thể. Khi NFC hỗ trợ thao tác với phương tiện, ứng dụng bổ sung khả năng quản lý và USB giải quyết nhu cầu sạc thiết bị cá nhân, công nghệ trở thành một phần của trải nghiệm thay vì chỉ xuất hiện trên bảng thông số.

Đây cũng là cách DIBAO tìm điểm cân bằng cho Vibe. Mẫu xe kết hợp thiết kế, vận hành và tiện ích trong cùng một sản phẩm hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày.

DIBAO tìm điểm cân bằng cho Vibe, kết hợp thiết kế, vận hành và tiện ích vào cùng 1 sản phẩm

Từ “xe dành cho nữ” đến phương tiện phù hợp với lối sống

Sự xuất hiện của DIBAO Vibe cho thấy khái niệm “xe dành cho nữ” đang thay đổi. Một mẫu xe hướng tới phái đẹp không còn đơn thuần được nhận diện bằng kích thước nhỏ hay những gam màu nữ tính.

Nhu cầu của người dùng đã cụ thể hơn. Xe cần dễ điều khiển, kiểu dáng đủ thời trang để phù hợp với phong cách cá nhân, khả năng vận hành đáp ứng lịch trình thường nhật và những tiện ích phải giải quyết được các tình huống sử dụng hàng ngày. Với Vibe, DIBAO lựa chọn kết hợp những yếu tố này trong cùng một sản phẩm.

Trong một thị trường ngày càng đa dạng, công suất, quãng đường hay giá bán vẫn là những tiêu chí quan trọng, nhưng không phải duy nhất. Khi phương tiện trở thành một phần của nhịp sống và phong cách cá nhân, lợi thế có thể thuộc về những mẫu xe hiểu rõ người dùng cần gì trong từng hành trình hàng ngày.

Với DIBAO Vibe, câu trả lời dành cho nhóm nữ giới trẻ nằm ở sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và tính ứng dụng - những yếu tố đang ngày càng định hình cách thế hệ người dùng mới lựa chọn xe điện.