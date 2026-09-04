Xuyên Việt cùng xe điện VinFast: Cứ có đường là có trạm sạc

Hạ tầng trạm sạc phủ rộng đang dần thay đổi cách người Việt di chuyển đường dài, đưa ô tô điện VinFast trở thành lựa chọn được nhiều gia đình tin tưởng cho các hành trình xuyên Việt.

Trạm sạc có mặt khắp nơi, hành trình xa cũng hóa nhẹ nhàng

"Trạm sạc cho xe VinFast có thể dễ dàng tìm thấy trên quốc lộ 1. Mỗi lần đến trạm dừng nghỉ, tôi đều sạc cho thoải mái. Như lần ghé trạm sạc Vincom Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tôi tranh thủ cắm sạc và đi siêu thị. Trụ sạc tại đây có công suất 250 kW nên sạc rất nhanh", chủ kênh Life Trip chia sẻ trải nghiệm xuyên Việt cùng VinFast VF 9.

Với những người mê xê dịch, việc sạc pin giờ đây không còn là nỗi bận tâm mà đã trở thành một nhịp quen thuộc trong mỗi chuyến đi. Theo chủ kênh Life Trip, gia đình anh thường tận dụng khoảng thời gian xe sạc pin để ăn uống, mua sắm hoặc nghỉ ngơi — vừa để xe "nạp năng lượng", vừa để cả nhà lấy lại sức cho chặng tiếp theo.

Cùng chung cảm nhận, anh Hải, chủ xe Limo Green, cũng dành nhiều lời khen cho mạng lưới trạm sạc trải dài suốt hành trình xuyên Việt cùng gia đình. Ngay tại các điểm vui chơi ở Cửa Lò (Nghệ An), anh cho biết chỉ cần dừng chân là đã thấy hàng loạt trụ sạc với nhiều mức công suất khác nhau, sẵn sàng phục vụ.

Tính đến nay, mạng lưới sạc của V-Green đã phủ khắp cả 34 tỉnh, thành với hơn 150.000 cổng sạc, giúp người dùng gần như luôn tìm được nơi sạc pin dù đang di chuyển trên tuyến đường hay con phố nào. Ngay cả nhóm tài xế dịch vụ — những người sử dụng xe với tần suất dày đặc nhất — cũng thừa nhận trạm sạc chưa từng là nỗi lo với họ.

"Bây giờ anh em chạy dịch vụ chỉ bận tâm là tìm trạm sạc nào có mái che, thế là đủ hiểu là trạm sạc nhiều quá rồi", anh Hạnh, một tài xế Limo Green, chia sẻ.

Đường dài bớt tốn kém, hành trình thêm phần thảnh thơi

Sau hành trình hơn 4.200 km, chủ kênh Life Trip đúc kết rằng cái "nhẹ" không chỉ dừng ở chuyện sạc pin, mà còn ở khoản chi phí bỏ ra cho cả chuyến đi. Theo anh, khoản tốn kém nhất trong suốt hành trình lại chính là phí cầu đường.

"Hành trình xuyên Việt của tôi chỉ tốn hơn 3 triệu đồng tiền cầu đường. Đây là phí mà xe xăng hay xe điện đều phải chi, ngoài ra không mất tiền sạc", anh phân tích.

Trong khi một chuyến xuyên Việt bằng xe xăng, dầu có thể ngốn tới hàng chục triệu đồng tiền nhiên liệu, các chủ xe VinFast lại đang được miễn phí sạc tại toàn bộ hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 — đồng nghĩa chi phí năng lượng cho cả hành trình gần như bằng 0.

Không chỉ vậy, nhiều người từng trải nghiệm cả xe xăng lẫn xe điện còn nhận thấy chi phí bảo dưỡng cũng chênh lệch đáng kể. Các mẫu xe VinFast chỉ cần bảo dưỡng định kỳ ở mốc 15.000 km, trong khi xe xăng phải vào xưởng sau mỗi 5.000 km. Nói cách khác, đi cùng một quãng đường, xe xăng phải bảo dưỡng tới 3 lần thì xe điện chỉ cần 1 lần.

Sự thảnh thơi trên hành trình dài không chỉ đến từ bài toán tiền bạc. Với những chặng đường kéo dài hàng nghìn km, các công nghệ hỗ trợ lái — vốn là điểm khác biệt so với nhiều mẫu xe xăng cùng tầm giá — cũng giúp người cầm lái bớt căng thẳng hơn. Đáng chú ý nhất là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), với các tính năng hữu ích cho đường trường như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường...

"Trong cả hành trình xuyên Việt, tôi lái xe mà không thấy mệt. Hệ thống ADAS đảm nhiệm đến 60-70% thời lượng lái xe, nên tôi chỉ tốn sức lực cho khoảng 30%", kênh Life Trip đánh giá.

Nhẹ chi phí, nhẹ vận hành, lại thuận tiện nhờ hạ tầng phủ rộng — đó là những lý do khiến xe điện VinFast ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn cho các chuyến đi đường dài. Xu hướng này cũng thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh, khi lũy kế hết tháng 7/2026, VinFast đạt doanh số hơn 137.697 xe, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường.