Mitsubishi Pajero đời mới chốt giá cao hơn Ford Everest

TPO - Mitsubishi Pajero 2027 dự kiến có giá bán tiệm cận Toyota Prado và cao hơn Ford Everest V6 khi dòng xe này có mặt tại các đại lý ở Australia vào tháng 12.

So với Pajero Sport thế hệ trước, Pajero mới có giá cao hơn tới 19.400 AUD (363 triệu đồng). Mẫu xe này đồng thời đảm nhiệm vai trò SUV địa hình khung gầm rời mới nhất của Mitsubishi, sử dụng động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp và được phát triển trên nền tảng của bán tải Triton.

Phiên bản Pajero GLS 5 chỗ có giá khởi điểm 68.490 AUD (khoảng 1,28 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mức giá này cao hơn so với Ford Everest bản thấp nhất Active 5 chỗ giá 58.990 AUD (1,1 tỷ đồng), nhưng vẫn thấp hơn so với Toyota Prado GX 5 chỗ, có giá từ 73.200 AUD (1,37 tỷ đồng).

Nếu chọn cấu hình 7 chỗ, giá của mẫu Pajero GLS sẽ là 69.990 AUD (1,3 tỷ đồng), tương đương với Ford Everest Active 7 chỗ dùng động cơ V6.

Danh sách trang bị của Pajero GLS gồm vô-lăng bọc da có sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, mâm hợp kim 18 inch, đèn pha LED, bậc lên xuống, các chi tiết ngoại thất màu đen mờ, màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống 6 loa cùng sạc điện thoại không dây. Xe còn có điều hòa tự động 3 vùng và cửa cốp chỉnh điện.

Ghế bọc da, sưởi ghế và ghế trước chỉnh điện có sưởi chỉ xuất hiện từ bản Exceed có giá 79.990 AUD (gần 1,5 tỷ đồng). Bản này còn được bổ sung mâm 20 inch, ghế ngoài cùng hàng thứ hai có sưởi, hai màn hình 14,3 inch, dàn 12 loa Yamaha, rèm che nắng cửa sau và hộp chứa đồ có chức năng làm lạnh.

Ở đầu bảng, Pajero GSR có giá 84.990 AUD (gần 1,6 tỷ đồng), chưa tính chi phí lăn bánh. Con số này cao hơn Ford Everest Platinum cao cấp dùng động cơ diesel V6, có giá 82.917 AUD (1,55 tỷ đồng) chưa gồm chi phí lăn bánh.

Xét về giá bán và trang bị, Pajero GSR hiện tương đương Toyota Prado VX có giá 88.030 AUD (1,64 tỷ đồng), nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Prado Kakadu cao cấp có giá trên 100.000 AUD (1,87 tỷ đồng) với mức trang bị gần tương đương.

Phiên bản cao cấp nhất GSR giá 84.990 AUD sở hữu mâm 20 inch màu đen, các chi tiết ngoại thất màu đen hoặc tối màu, hệ thống đèn trước và sau có hiệu ứng hoạt họa, nội thất hai tông màu, ghế trước thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh, bậc cửa phát sáng và gương chiếu hậu kỹ thuật số cùng nhiều trang bị khác.

Mitsubishi nhấn mạnh rằng Pajero mới đã có những bước tiến đáng kể so với Pajero Sport về không gian, độ sang trọng, công nghệ và trang bị. Mẫu xe được định vị là sản phẩm đầu bảng của thương hiệu, thay vì chỉ đơn thuần là một mẫu SUV phát triển từ xe bán tải Triton nhằm tăng khả năng chở người.

Mitsubishi cũng đã được cơ quan quản lý Australia phê duyệt một phiên bản GLX giá thấp hơn, nhưng hãng chưa quyết định thời điểm đưa biến thể này ra thị trường.

Những chiếc Mitsubishi Pajero thế hệ mới đầu tiên dự kiến bắt đầu được bàn giao tại Australia từ tháng 12/2026. Theo Drive, Mitsubishi Australia đã ghi nhận hơn 3.000 khách hàng bày tỏ quan tâm tới mẫu SUV địa hình này.

Mitsubishi Pajero mới sẽ được sản xuất tại Thái Lan và ra mắt chính thức đầu tiên tại quốc gia này, rồi đến Nhật Bản và Australia trong năm nay. Sau đó, mẫu SUV sẽ tiếp tục mở rộng ra các khu vực gồm Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.